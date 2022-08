Allgemein | STAR NEWS

Erol Sander: Endgültige Trennung

DE Deutsche Promis - Schauspieler Erol Sander (53) und seine Gattin Caroline Goddet (47) sind jetzt doch nicht wieder zusammen. Nach einer Trennung hatten sie von einem Liebescomeback gesprochen, aber das hielt nicht lange.

Ehe konnte nicht gerettet werden

Das Paar hatte in München in ein Restaurant eingeladen. Unter den Gästen weilte auch eine 'Bunte'-Journalistin, die dann berichten konnte, dass die beiden dort offiziell ihre Trennung bekannt gaben. Sie seien bereits seit drei Monaten getrennt. Anfang August hatte der Fernsehstar noch bei 'Gala TV' erzählt, dass sie zwar eine Fernbeziehung führen würden, aber alles in Ordnung sei. Caroline und die Kinder würden in Paris wohnen, aber man sehe sich. "Jetzt fliege ich halt immer entweder nach Starnberg oder nach Paris."

Erol Sander hatte Hoffnung

Erol Sander lernte die Französin vor 26 Jahren in Paris kennen, die beiden heirateten und bekamen die beiden Söhne Marion und Elyas. 2017 trennte sich das Paar zum ersten Mal und es wurde viel schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Vorwürfe von Drogenkonsum und häuslicher Gewalt kamen zutage. Anfang 2020 fand man wieder zusammen und in Interviews sprach der Serienstar von einer möglichen zweiten Hochzeit, um die Liebe zu besiegeln. Aber die Hoffnung hielt nicht lange.

Wenigstens beruflich läuft es wieder für Erol Sander, der nach den Schlagzeilen einige Rollen verlor. Jetzt sieht man ihn in der Soap 'Alles was zählt'. "Ich spiele einen richtigen Gangster", verriet der Wahl-Münchner 'Closer'. "Einen dubiosen Kredithai. Nach außen hin ist er wahnsinnig charmant und wirkt ganz harmlos, aber dann kommt die böse Überraschung", versprach Erol Sander.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images