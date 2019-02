Allgemein | STAR NEWS

Eric Stehfest: Schluss mit ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’

Seit 2014 verkörpert Eric Stehfest (29) die Rolle des Chris Lehmann und gehört seither zu den Hauptdarstellern der berühmt-beliebten Daily auf RTL – bis jetzt. Denn nach rund fünf Jahren will der gebürtige Dresdner neue Herausforderungen suchen, wie RTL auf Twitter bestätigt.

'GZSZ'-Aus vorhersehbar?

Genügend Hinweise für Erics Serien-Aus gab es bereits: Denn während viele seiner Kollegen in den letzten Wochen immer wieder Bilder vom Set auf den sozialen Netzwerken posteten, teilte Stehfest schon seit geraumer Zeit keine gemeinsamen Crew-Fotos mehr.

Stirbt Chris Lehmann?

Wie wird der 29-Jährige aus der Soap scheiden? Laut 'BILD' könnte Chris Lehmann der Serientod ereilen. Denn: "In der TV-Vorschau der Sender-Homepage steht, dass in der Folge vom 7. März Chris und Lilly (Iris Mareike Steen, 27) einen Anschlag auf einen Pharmakonzern ausüben." Ein Vorhaben, das in einem dramatischen Ende mündet und eventuell zum Tod von Chris führen könnte. Am 8. März geht der große Showdown dann in Runde zwei.

Zukunftspläne stehen schon

Nach den guten Serien-Zeiten, beginnt jetzt aber keine schlechte Zeit für Eric Stehfest – denn berufliche Zukunftspläne stehen offenbar schon. Im Interview mit 'BILD' verkündete der Vater eines Sohnes, dass er ab April im Café 'Studio 31' arbeiten werde: "Es ist ein absolutes Familienprojekt. Ich werde mit meiner Frau Edith den Gästen leckeren Kaffee, Kuchen und Bagels servieren."

