Allgemein | STAR NEWS

Erbitterter Rosenkrieg: Dr. Dre möchte seine Golfschläger behalten

DE Showbiz - Dr. Dre (55) und seine Frau Nicole Young (50) lassen sich scheiden. Nicole könnte zumindest finanziell glimpflich landen, verfügt der erfolgreiche Musikproduzent doch über ein Vermögen von knapp einer Milliarde Dollar. Doch es geht auch um sentimentale Werte.

Mein Haus, mein Auto, meine Frau

Das wird nun in der neuen Runde des Scheidungsverfahrens deutlich, denn Dr. Dre möchte nun auf Teufel komm raus seine Golfschläger, eine Waffe und ein Motorrad wiederbekommen, die Nicole angeblich widerrechtlich in ihren Besitz gebracht hat. Seine Noch-Ehefrau soll sich weigern, die Gegenstände, die Dr. Dre besonders am Herzen liegen, aus dem Strandhaus des Paares zu bringen, das einst beiden gehörte. In juristischen Papieren, die 'The Blast' vorliegen, behauptet der Produzent, Nicole erlaube ihm keinen Zutritt zu dem Anwesen, in das sie nach der Trennung gezogen war. Daher habe Dr. Dre keine Möglichkeit, seine Golfschläger, Waffe und sein Motorrad wiederzubekommen.

Dr. Dre hat es im Guten versucht

Dr. Dre (mit bürgerlichem Namen Andre Romelle Young) erklärt über einen Anwalt: "Mr. Young hat heute morgen jemanden nach Malibu geschickt, um einige persönliche Gegenstände zu bekommen. Das ist etwas, das Ms. Young in ihrem Haus in Brentwood jeden Tag machen lässt. Zunächst willigte sie ein, doch nachdem sie für fünf Minuten weggegangen war, kam sie zurück und weigerte sich, dem Gesuch stattzugeben. Die Gegenstände, um die es geht, sind Mr. Youngs Golfschläger, sein Motorrad und seine registrierte Feuerwaffe." Dr. Dre und Nicole Young streiten sich noch um zahlreiche andere Dinge – zum Beispiel über ihre Ehevereinbarung. Die soll laut Nicole Young ungültig sein.

Artikel zum Thema Im Scheidungsprozess: Dr. Dre meldet sich zu Wort