Allgemein | STAR NEWS

Er wurde nur 45 Jahre alt: Willi Herren tot aufgefunden

DE Deutsche Promis - Willi Herren ist tot. Der Schauspieler und Sänger wurde am Dienstag (20. April) tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden, nachdem gegen Mittag ein Notruf bei der Polizei eingegangen war. Jetzt soll ein Ermittlungsverfahren ausleuchten, was genau geschehen ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden soll die Polizei nicht entdeckt haben.

Rettungskräfte konnten nichts mehr tun

'Bild' zitiert den Polizeisprecher Christoph Gilles mit den Worten: "Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den ehemaligen Entertainer, Sänger und Schauspieler Wilhelm Herren. Sein Management hat ihn heute vermisst, nicht erreichen können. Letztlich haben sie Rettungskräfte hinzugezogen. Diese haben die Wohnung betreten und den 45-Jährigen leblos auf dem Boden liegend gefunden."

Erst letzten Monat hatten sich Willi Herren und seine Frau getrennt

Anfang März hatte Willi Herrens Ehefrau Jasmin die Trennung des Paares bekannt gegeben und war ausgezogen. Das Paar hatte 2018 geheiratet, doch die Ehe durchlief mehrere Krisen.

Willi Herren wurde als intriganter Bösewicht Olli Klatt mit der Lindenstraße zum Star, nahm in den letzten Jahren viel an Reality-Formaten teil. Zurzeit ist er in 'Promis unter Palmen' zu sehen. Er hinterlässt seinen Sohn Stefano (27) und seine Tochter Alessia (18) die aus einer früheren Beziehung stammen.

Bild: picture alliance/dpa/Revierfoto