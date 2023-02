Allgemein | STAR NEWS

Er wurde nur 28 Jahre alt: Schauspielerin Hayden Panettiere trauert um ihren Bruder

DE Showbiz - Hayden Panettiere (33) hat ihren Bruder verloren. Jansen ist am Wochenende im Alter von nur 28 Jahren gestorben. Das vermeldete das Promi-Nachrichtenportal 'TMZ' am Montag.

Jansen Panettieres Tod erscheint nicht verdächtig

Demnach ist der Bruder des Stars, der selbst in mehreren Filmen mitspielte und auch als Synchronsprecher erfolgreich war, am Wochenende in New York City tot aufgefunden worden. Wie 'TMZ' weiter berichtete, wurden Rettungskräfte am Sonntagabend (19. Februar) zu seinem Haus gerufen, doch da kam bereits jede Hilfe zu spät. Unter Berufung auf Insider*innen will das Portal erfahren haben, dass die Todesursache bislang unklar sei, es jedoch keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe. Ein Verbrechen schließt die Polizei daher aus.

Gemeinsame Arbeit mit Hayden Panettiere

Jansen war seiner Schwester Hayden Panettiere ins Showbusiness gefolgt, spielte unter anderem bei 'The Walking Dead' mit. Die Geschwister, die fünf Jahre trennten, standen gemeinsam für die Filme 'Tiger Cruise' (2004) und 'Racing Stripes' (2005) vor der Kamera. Jansen arbeitete zudem viel für den Disney Channel und wurde zum gefragten Synchronsprecher. Zudem gehörte sein Herz der Kunst, und in den letzten Jahren hatte er sich verstärkt der Malerei gewidmet. Von Hayden Panettiere gibt es bislang noch keinen Kommentar zum Tode ihres Bruders Jansen.

