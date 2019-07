Allgemein | STAR NEWS

Entwarnung nach Erdbeben: Robbie Williams und seine Familie sind in Sicherheit

Zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli bebte an der Westküste der USA die Erde: Ein Beben der Stärke 6,4 sorgte bei vielen Menschen für Angst und Schrecken. Auch Robbie Williams (45) und seine Familie bekamen die Erschütterungen zu spüren, versicherten seinen Fans jedoch nun, dass sich alle in Sicherheit befinden.

Das ganze Hotel kommt ins Wanken

Robbie Williams befindet sich derzeit für seine Bühnenshow in Las Vegas. Mit dabei ist seine ganze Familie: Ayda Field (40) und die drei gemeinsamen Kinder Teddy (6), Charlie (4) und Coco (9 Monate) sind ihm in die Glücksspielmetropole nachgereist und befanden sich während des Bebens in einem Hotelzimmer. Wie sich das Naturereignis in oberen Stockwerken bemerkbar machte, demonstrierte Ayda mit einem kurzen Instagram-Clip, auf dem der Kronleuchter beunruhigend wackelt.

"Es war ganz schön angsteinflößend", kommentierte Ayda den Clip. "Das ganze Gebäude hat sehr gewackelt." Sowohl sie als auch Robbie und die Kinder hätten das Erdbeben jedoch heil überstanden und seien in Sicherheit.

Die Fans sind erleichtert

In den Kommentaren zeigen sich Fans und Bekannte erleichtert über die gute Nachricht. "Ich bin froh, dass es dir und deiner Familie gut geht", schrieb einer, und ein anderer teilte seine eigene Erfahrung: "So irre! Wir waren in LA und konnten kaum glauben, wie sehr das Zimmer gebebt hat." Ein dritter Fan ist bereits wieder zu Scherzen aufgelegt: "Schön, dass ihr in Sicherheit seid! Wenn es nicht so früh gewesen wäre hätte ich gedacht, dass Robbie mit seiner Show alles zum Beben bringt."

Falls die Williams-Familie angesichts solcher unerwünschter Naturereignisse nun Heimweh nach England bekommt, muss sie nicht mehr lange durchhalten: Am Samstag endet Robbies Las-Vegas-Show.

© Cover Media