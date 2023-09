Allgemein | STAR NEWS

Enttäuschung auf Mallorca: Naddel sagt Auftritte mit Andreas Ellermann ab

DE Deutsche Promis - Wenn auf etwas Verlass ist, dann darauf, dass bei Nadja Ab del Farrag (58) irgendwann etwas schiefgeht. Millionär Andreas Ellermann (58), der sich als ihr Mentor immer wieder ins Zeug legte, steht einmal mehr alleine da. Denn eigentlich wollte er mit Naddel auf Mallorca die vor Kurzem gemeinsam aufgenommenen Party-Kracher vorstellen, aber daraus wird nun nichts. Denn Naddel hat Panik.

Absage wegen Panikattacken

Das ungleiche Duo wollte unter anderem in Krümels Stadl in Paguera die Evergreens ‘Fiesta Mexicana’ und ‘Ich bin verliebt in die Liebe’ zum Besten geben, doch die Gesangskarriere liegt bereits wieder auf Eis. Wie Bild erfuhr, litt Naddel vor der Abreise unter Angst-Attacken, habe Weinkrämpfe gehabt. Obwohl Andreas Ellermann sie tröstete und ermutigte, waren die alten Erinnerungen mächtiger: “Ich habe das ja fast vier Jahre auf Mallorca mitgemacht“, sagte Naddel zu ‘Bild’. “Ich war von Anfang an nicht so begeistert von der Idee, da wieder aufzutreten.“ Eine schlechte Erinnerung ist der Streit, den sie eigenen Angaben zufolge ausgerechnet mit der Stadl-Wirtin Krümel (52) hatte.

Naddel ist auf Krümel schlecht zu sprechen

“Krümel und ihr Mann wissen es ja ganz genau, die haben mich oft verarscht, mit den Flügen und der Gage“, schäumte Naddel. “Meine Auftritte wurden immer nach hinten geschoben, erst sollte ich um 0 Uhr auftreten, daraus wurde dann schnell mal 1.30. Vor 2.30 Uhr war ich selten im Bett, morgens kam dann schon wieder der Fahrer, um mich zur ersten Maschine nach Deutschland zurückzubringen. Das war Stress pur!“ Andreas Ellermann hatte sie diese Probleme wohl bislang verschwiegen. “Die ganzen schrecklichen Erinnerungen kommen jetzt wieder hoch. Ich mache da nicht mit. Wir verzichten auf Mallorca und treten im Inland auf.“ Zum Glück steht Andreas Ellermann fest an ihrer Seite: “Wir brauchen die Auftritte finanziell nicht und ohne Nadja fliege ich auch nicht“, betonte er. Anfragen gäbe es genug. Krümel war 2019 nach dem Zank mit Nadja Ab del Farrag nicht gut auf diese zu sprechen: “Freunde kommen, Freunde gehen. So ist der Gang des Lebens", schrieb sie auf Instagram zu zwei Bildern, die sie mit Naddel zeigten. Und so wird es wohl auch jetzt keine Versöhnung mehr mit Nadja Ab del Farrag geben.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress