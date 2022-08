Allgemein | STAR NEWS

Enissa Amani: Verfolgt von einem Witz aus der Vergangenheit

DE Deutsche Promis - Comedienne Enissa Amani (40) ist genervt, wenn sie als Ex-Schönheitskönigin gesprochen wird. Das habe sie im Studium nur zum Spaß gemacht.

"Ex-Schönheitskönigin" geht gar nicht

In der RTL-Talkshow 'Ein Promi, ein Joker' wurde die ehemalige Jura-Studentin gefragt, was denn das Nervigste sei, was über sie geschrieben würde. Da brauchte sie gar nicht lange nachzudenken: "Ich hab mal bei der Westdeutschland-Miss-Germany-Wahl mitgemacht. Das war ein Witz", beteuerte der Star. "Ich hab alle Fragen ironisch beantwortet und das Ding dann doch gewonnen." Diese Episode aus ihrer Jugend verfolge sie noch heute. "Ich kann eine halbe Stunde über meine Politisierung sprechen, aber dann wird da immer noch 'Ex-Schönheitskönigin' stehen, seufzte der Netflix-Star.

Enissa Amani möchte dazugehören

Enissa Amani wurde in Teheran geboren, floh aber mit ihrer Familie als Dreijährige nach Deutschland. Sie tritt nicht nur in Deutschland auf, sondern präsentiert ihr Programm auch in New York und London. Dort ist sie das "German Girl' und das gefällt ihr gut. In Deutschland sieht das leider anders aus. "Mir fehlt einfach dieses selbstverständliche Dazugehören", beklagte die Grimme-Preisträgerin im Gespräch mit 'Emotion'. "Ich lese nie: 'Enissa ist die erste deutsche Frau mit einem internationalen Netflix-Special.' Ich lese immer diesen Abstand: die Iranerin. Während die Luisas, Lenas und Julias immer 'unser Mädchen' sind, habe ich das Gefühl, dass ich darum kämpfen muss, dass ich 'eine von uns' bin."

Dabei könnte Enissa Amani jetzt als Trumpfkarte ihre Miss-Westdeutschland-Trophäe rausholen, denn da hat sie es sogar in Edelmetall gemeißelt. Aber das wird ihr wohl nicht gefallen - hoffen wir mal, dass Enissa Amani nicht mehr lange kämpfen muss.

Bild: Matthias Balk/picture-alliance/Cover Images