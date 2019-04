Allgemein | STAR NEWS

Enie van de Meiklokjes über ihre Rolle als Zwillingsmutter

Moderatorin Enie van de Meiklokjes (44) wurde vor fast zwei Jahren Mutter von Zwillingen. Vater der beiden ist ihr Ehemann Tobias Staerbo, den sie 2014 geheiratet hatte. Wie schafft es Enie eigentlich, Zwillinge, Hund, Beruf und Ehe unter einen Hut zu bekommen? Das sei doch alles gar nicht so schwierig, musste die Moderatorin im Interview mit 'Gala' grinsen.

Eine Spur Ironie

"Es läuft super, weil zwei [Kinder] beschäftigen sich ja selber. Das ist sehr praktisch. Man muss selber nicht viel machen", so Enie ironisch.

Doch ganz so einfach sei es dann natürlich nicht. Die Moderatorin musste die richtige Balance finden. Wie lang soll die Leine sein? Nicht zu lang und nicht zu kurz, erklärt sie weiter: "Den Leuten, die immer über ein Kind klagen, weil es so anstrengend ist, würde ich gerne mal einen bestimmten Finger zeigen. Aber so anstrengend sind Kinder nicht, wenn man das nicht so ernst nimmt und keine überfürsorgliche Mutter ist. Dann funktioniert alles bestens."

Großer Vorteil

Enie van de Meiklokjes hat zudem einen großen Vorteil gegenüber festangestellten Eltern: Sie sei immerhin freiberuflich tätig und könne sich deshalb die Zeit besser einteilen. Das habe sie im Laufe der Jahre immer mehr zu schätzen gelernt: "Wir hatten vorher schon einen Hund. Jetzt haben wir einen Hund und noch zwei Äffchen dazu, und das funktioniert super in der Familie. Wenn man freiberuflich ist, ist das noch besser, weil du dir deine Arbeit selber einteilen kannst. Ich bin glücklich, dass ich nicht irgendwo angestellt bin und jeden Tag ins Büro muss. Da hat man ganz andere Möglichkeiten." Ein drittes Kind hat Enie allerdings ausgeschlossen.

