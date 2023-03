Allgemein | STAR NEWS

Engel knipst Engel: Lucy Liu machte Nacktfotos von Drew Barrymore

DE Showbiz - Dass es am Set des Kult-Actionfilms '3 Engel für Charlie' aus dem Jahr 2000 und dem Nachfolger '3 Engel für Charlie — Volle Power' turbulent zuging, lassen allein die Aufnahmen im Abspann erraten. Doch jetzt haben mit Lucy Liu (54) und Drew Barrymore (48) zwei der Hauptdarstellerinnen ein bislang gut gehütet Geheimnis ausgeplaudert.

Drew Barrymore auf Schatzsuche

Denn hinter den Kulissen wusste man sich offenbar sehr kreativ zu beschäftigen, wie die beiden Schauspielerinnen am Dienstag (21. März) in der 'Drew Barrymore Show' ausplauderten. Die Gastgeberin erzählte, dass sie schon länger auf der Suche nach Fotos sei, die am Rande der Dreharbeiten entstanden, von denen aber bislang außer den beiden niemand wusste. "Weißt du, wonach ich suche? Und ich stecke eine Menge Energie hinein und werde sie wirklich finden. Ich bin auf der Suche nach den Nacktfotos, die du von mir am Set von Charlies in meiner Garderobe gemacht hast." Ihre Suche kann Drew einstellen.

Lucy Liu als Fotografin

Lucy Liu wusste natürlich sofort, wovon Drew Barrymore sprach und versicherte ihr: "Ich habe sie. Klar. Natürlich. Und du siehst wunderschön auf ihnen aus, das tust du ja immer noch, und so natürlich und so verspielt und du hattest einfach eine Menge Spaß." Offenbar handelte es sich bei den Bildern nicht um einen Einzelfall, denn Lucy fügte hinzu: "Ich habe ganze Porträt-Serien von vielen Leuten, mit und ohne Klamotten."

Drew erinnerte sich auch daran, dass Lucy und ihr Kollege Crispin Glover bei den Dreharbeiten stets voller Hingabe und professionell gewesen seien, während sie und Cameron Diaz nichts als Flausen im Kopf hatten. Doch das sah Lucy anders. "Wie bitte? (Cameron Diaz) hat sich so gut benommen. Du aber nicht", neckte Lucy Liu Drew Barrymore.

Bild: Dave Allocca/startraksphoto.com