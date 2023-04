Allgemein | STAR NEWS

Engagement für eine Gesetzesreform: Kim und Khloé Kardashian besuchen kalifornisches Gefängnis

DE Showbiz - Kim Kardashian (42) begab sich am Montag (17. April) zusammen mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (38) ins California State Prison, um dort mit Häftlingen zu sprechen. Kim, die seit mehreren Jahren Jura studiert, möchte in Zusammenarbeit mit dem Philanthropen Michael Rubin und dem REFORM Alliance's Future Shapers Advisory Council eine Gefängnisreform erwirken.

Kim Kardashian nutzt ihren Ruhm

"Es ist immer eine Ehre, die Männer und Frauen, die hinter unseren Gefängnismauern leben, besuchen zu können", sagte Kim nach ihrem Besuch zum ‘People’-Magazin. "Geschichten zu hören von Menschen, die im Gefängnissystem feststecken, treibt mich an, mich weiter für eine Reform einzusetzen und Wege zu finden, meine Stimme zu nutzen, üben Leben und Gesetze zu ändern."

Es muss sich etwas ändern

Die engagierte Kim Kardashian fuhr fort: "Heute habe ich mich besonders darüber gefreut, den REFORM Future Shapers Advisory Council mit ins Gefängnis zu bringen. Wir arbeiten daran, die nächste Generation von Anführern und Influencern heranzuziehen, die uns in diesem Kampf unterstützen werden." Kim, die nach ihrem Jurastudium Anwältin werden will, gründete den Future Shapers Advisory Council im Februar 2023 zusammen mit bereits aktiven Mitgliedern von REFORM. Diese Organisation wurde 2018 von Rapper Meek Mill zusammen mit Michael Rubin, Shawn 'JAY-Z' Carter und Robert Kraft gegründet. Nun hofft Kim Kardashian, dass sie mit ihrem berühmten Namen noch mehr Dampf in das wichtige Projekt bringen kann.

