Endlich kann er seinen Pool nutzen: Chris Rock hat Schwimmen gelernt

DE Showbiz - Chris Rock (55) wusste den durch das Coronavirus bedingten Lockdown sinnvoll zu nutzen. Anstatt monatelang nur faul auf der Couch zu sitzen, Fernsehen zu gucken, Chips zu essen und Bier zu trinken hat er endlich ein von langer Hand geplantes Ziel erreicht.

Chris Rock konnte es gar nicht glauben

Chris hat nämlich Schwimmen gelernt. Dazu habe er einen Trainer engagiert, der natürlich vorschriftsgemäß auf Covid getestet wurde, bevor er in Chris' Villa durfte. Dank des Programms habe der Comedian nun keine Angst mehr vor dem Wasser, wie er stolz gegenüber 'Good Morning America' erklärte: "Ich habe tatsächlich Schwimmen gelernt. Ich hatte das nie gelernt und das war immer ein bisschen lächerlich, weil ich seit 17 Jahren in Häusern gewohnt habe, die einen eigenen Pool hatten. Meine Kinder schwimmen die ganze Zeit. Wenn du nicht schwimmen kannst, aber in Gegenwart von Menschen bist, die das können ist es, als ob du anderen beim Fliegen zuschaust. Du kannst das gar nicht glauben."

Ein Pool reicht

Das habe auch ganz schön an seinem Selbstbewusstsein gefressen, wie der US-Amerikaner zugeben musste: "Ich habe schon Urlaub auf Yachten gemacht und konnte nicht schwimmen. Was zur Hölle stimmt denn nicht mit mir? Es reicht mir gerade, in einen Pool zu steigen." Mit anderen Worten: In den Ozean will sich der Schauspieler erst einmal nicht stürzen. Das soll recht sein – auch mit kleinen Schritten kommt man voran. Zumindest in Swimming Pools geht es Chris Rock jetzt gut.