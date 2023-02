Allgemein | STAR NEWS

Emotionales Thema Familie: Im TV-Talk bricht Drew Barrymore in Tränen aus

DE Showbiz - In ihrer eigenen Talkshow verlor Drew Barrymore (47) die Fassung und weinte, als sie mit Pamela Anderson (55) über das Thema Mutterschaft sprach. Die Schauspielerinnen waren sich einig, dass es nicht leicht ist für prominente Mütter, ihre Kinder vor den Teleobjektiven der Paparazzi zu schützen. Pamela Anderson hat zwei Söhne (25 und 26) mit Ex-Mann Tommy Lee und Drew Barrymore hat Tochter Olive (8) und Sohn Frankie (10) von Ex-Mann Will Kopelman.

Pamela Anderson schützte ihre Söhne in der Schule

"Als ich meine Kinder bekam, änderte das alles", erinnerte sich Drew, und Pamela erwiderte: "Richtig, was du für dich selbst nicht tun würdest, machst du für deine Kinder." Die TV-Talk-Gastgeberin hakte nach: "Geben wir unseren Kindern mehr Schutz, als wir je selbst bekamen?" fragte sie. Pamela stimmte ihr zu und erinnerte sich, dass sie einst einen Security-Mann engagierte, der in der Schule ihrer Söhne als Assistent des Sportlehrers auftrat, weil sie wollte, dass ihre Jungs stets sicher waren, "weil Leute versuchten, sie vom Schulhof wegzuholen."

Drew Barrymore kommen die Tränen

"Ich kann das so gut verstehen. Ich verstehe es. Lasst die Finger von meinen Kindern! Das ist nicht in Ordnung", sagte sie unter Tränen. "Sie haben das nicht bestellt. Es ist hart." Pamela spendete Drew Trost und erwiderte: "Ich weiß, dass es hart ist, aber da kommst du durch. Du hast es im Griff, du hast es jetzt im Griff." Die Gastgeberin wischte ihre Tränen aus dem Gesicht und fragte die ‘Baywatch’-Sirene, wie sie das nur geschafft habe. Sie habe sehr vorsichtig sein müssen, erklärte Pamela, gerade in Zeiten von Social Media. "Vielleicht waren unsere ganzen Leben das Beste, um uns darauf vorzubereiten, Eltern zu werden", sagte Drew Barrymore nachdenklich.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images