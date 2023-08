Allgemein | STAR NEWS

Emotionales Posting von Oliver Pocher: Sein Vater hatte einen Schlaganfall

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) steht in der Regel für zynisch-bissige Respektlosigkeit. Doch in einem emotionalen Posting, welches er am Dienstagabend (29. August) auf Instagram teilte, zeigt sich der Moderator und Comedian verletzlich wie nie und erzählt von seinem Vater Gerhard, der einen Schlaganfall erlitten hat.

"Was für ein Jahr liegt hinter ihm"

"Heute wird mein Vater ein Jahr älter", begann der Star. "Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert, aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha Teams hat mein Vater nochmal mehr als Glück gehabt und sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung." Dennoch hat der Schlaganfall nachhaltige Folgen, wie Olli weiter berichtet, denn es werden "bis auf weiteres keine weiteren Folgen 'Papa & Pocher auf Reisen' entstehen", weil "die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre." Die Doku-Soap läuft seit 2020 auf RTL und zeigt Vater und Sohn, wie sie sich mit Bräuchen und Essen in fremden Ländern vertraut machen.

Oliver Pochers emotionaler Appell

So schauten Oliver Pocher und Papa bereits in Thailand, den USA, Großbritannien, Portugal und Spanien vorbei. Erinnerungen, die für den TV-Star jetzt umso wertvoller sind: "Ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, jede dieser Reisen mit meinem Vater getätigt zu haben, denn die Zeit und die Erinnerungen kann uns keiner mehr nehmen und ich weiß, dass diese Sendung vielen von Euch sehr ans Herz gewachsen ist." Es folgt ein emotionaler Appell des sonst so zynisch wirkenden Moderators: "Deswegen kann ich jeden von Euch nur von Herzen mit auf den Weg geben, genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurückkommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist."

Zahlreiche Follower nahmen Anteil und wünschten Gerhard Pocher weiterhin alles Gute, darunter auch Reality-Sternchen Evelyn Burdecki. "Herzlichen Glückwunsch und gute Besserung an deinen Papa", schrieb sie unter Oliver Pochers Posting.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images