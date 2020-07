Allgemein | STAR NEWS

Emma Bunton: Ein Spice-Girl-Spaziergang in Gummistiefeln

DE Showbiz - Nachdem die Maßnahmen im Zuge des Lockdowns in Großbritannien gelockert wurden, konnten es auch die ehemaligen Spice Girls kaum erwarten, sich wiederzusehen. Auf dem Radiosender Heart FM verriet Emma Bunton (44), dass sie sich mit ihren früheren Bandkolleginnen Victoria Beckham (46), Mel C (46), Geri Halliwell (47) und Mel B (45) zu einem Waldspaziergang getroffen habe.

Emma Bunton trifft nach dem Lockdown wieder Freunde

"Ganz langsam kehren wir wieder zur Normalität zurück und jeder hat wieder angefangen, sich mit Freunden zu treffen, richtig? Ich habe gedacht, ich würde sie nie wieder sehen… naja, abgesehen von den Zoom-Anrufen. Und in dieser Woche habe ich mich endlich mit Geri, Mel B, Mel C und Victoria getroffen!"

Ein Waldspaziergang im Regen

Doch bei ihrem Treffen haben sich die Damen nicht auf einen Cocktail in einer Bar getroffen, sondern auch weiterhin die Regeln sozialer Distanz eingehalten: "Wir haben uns zu einem Social-Distancing-Spaziergang im Wald getroffen!" Statt Glamour also Regenstiefel: "Zur gleichen Zeit im letzten Jahr sind wir ganz glamourös im Wembley-Stadion aufgetreten. Tja, in diesem Jahr waren wir alle in Gummistiefeln … spazierend im Regen… Ja, das sieht man nicht jeden Tag - fünf Spice Girls in ihren Gummistiefeln!"