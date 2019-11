Allgemein | STAR NEWS

Emilia Clarke: Wegen zu vieler Nacktszenen sauer auf ‘GoT’-Produzenten

DE Showbiz - Emilia Clarke (33) kam frisch von der Schauspielschule, als sie ziemlich rasch die Rolle ihres Lebens ergatterte. Ab 2010 stand sie als exilierte Königin Daenerys Targaryen in der Kultserie 'Game of Thrones' vor den Kameras, bis in diesem Jahr die Klappe für die achte und letzte Staffel fiel. In all den Jahren fiel aber noch mehr, nämlich Emilias Hüllen, immer und immer wieder. Das nimmt sie den Machern der Kultserie übel, auch wenn sie mittlerweile ein Weltstar ist.

Nacktszenen waren Emilia Clarke peinlich

Wie unangenehm ihr diese Aufnahmen gerade zu Beginn ihrer Karriere waren, gestand sie jetzt Dax Shepard, der sie für seinen 'Armchair Expert'-Podcast interviewte. Im Laufe der Serie begehrte sie immer häufiger auf, um die Anzahl derNacktszenen zu reduzieren.

"Ich weiß inzwischen genauer, womit ich mich wohlfühle und was ich akzeptabel finde. Ich hatte Streitigkeiten am Set, sagte: 'Das Laken bleiben oben', und sie antworteten 'Du möchtest doch deine Fans von 'Game of Thrones' nicht enttäuschen'. Und ich dachte nur 'Ihr A***löcher'", erklärte Emilia.

Heute beschreibt sie den Anteil an Nacktszenen, die in Staffel eins zu sehen sind, als unglaublich. Und selbst, wenn sie im Drehbuch sinnvoll waren, war es ihr trotzdem unangenehm.

Alle Augen auf Emilia

"Ich war noch nie auf so einem Filmset. Ich hatte vorher schon zweimal Dreharbeiten gehabt, aber hier bin, total nackt vor all den Leuten, und ich weiß nicht, was ich tun soll und was von mir erwartet wird, und ich weiß nicht, was ihr wollt, und ich weiß nicht, was ich will."

Ein ganz schönes Dilemma für die Schauspielerin, die sich jedoch dankbar gegenüber Co-Star Jason Momoa zeigte, der in der Serie ihren Ehemann Khal Drogo spielt. Er achtete darauf, dass sie nichts tun musste, womit sie sich unwohl fühlte.

"Es war definitiv schwer. Darum waren die Szenen, die ich mit Jason hatte, so wunderbar, wenn er sagte: 'Nein, Liebling, das ist nicht in Ordnung', und ich dachte nur 'ooooh'", erinnerte sich Emilia Clarke gerührt.