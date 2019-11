Allgemein | STAR NEWS

Emilia Clarke: Ihre Mutter hortet Merchandise-Artikel

DE Showbiz - Die Serie 'Game of Thrones' machte Emilia Clarke (33) berühmt und mit ihrem Auftritt in 'Star Wars' konnte die Britin ihrem Portfolio noch eine weitere renommierte Rolle hinzufügen. Da verwundert es wenig, dass es jede Menge Merchandise-Artikel von Emilia Clarke gibt - sehr zur Freunde ihrer Mutter.

Die stolze Mutter

Als die Maße und Fotos von Emilia für die Merchandise-Figuren ihres Charakters aus 'Solo: A Star Wars Story' genommen wurden, war die Mutter der Schauspielerin anwesend. Heimlich bat sie einen der Verantwortlichen, ihr eine Sammlung der Merchandise-Artikel zuzuschicken, auf denen das Gesicht ihrer Tochter prangte. Das tat dieser auch und so erhielt Mutter Clarke einen ganzen Karton voller Puppen, Kissen und Action-Figuren, die das Antlitz ihrer Tochter tragen.

Emilia Clarke ist angewidert

Mit all diesen Artikeln dekorierte sie anschließend ein unbenutztes Zimmer in ihrem Haus. Tochter Emilia fand diese Idee allerdings gar nicht witzig. "Sie mag wirklich all das Merchandise-Zeug mit dem Gesicht ihrer Tochter drauf…", so Emilia Clarke im 'Vanity Fair'-Interview. Eines Tages sei sie nach der Arbeit in das Zimmer gekommen, um all die gehorteten Artikel zu entdecken. "Ich fand dort eine Decke mit meinem Gesicht drauf und sieben oder acht Kissen. Außerdem gab es dort eine unverschämte Anzahl von Puppen. Wie eklig!", empörte sich Emilia Clarke.