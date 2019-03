Allgemein | STAR NEWS

Emilia Clarke: Gleich zwei Mal dem Tod entronnen

Sie hat in ihrer Rolle als Daenerys Targaryen in 'Game of Thrones' schon so manche Schlacht geschlagen, viele mit Hilfe ihrer Drachen. Doch über ihren größten persönlichen Kampf hat Emilia Clarke (32, 'Solo: A Star Wars Story') jetzt zum ersten Mal gesprochen.

Not-OP nach Gehirnblutung

Gleich zwei Mal musste die Schauspielerin sich lebensrettenden Gehirn-OPs unterziehen, da sie an Aneurysmen litt, wie sie in einem Artikel im 'New Yorker' preisgibt. Der erste Vorfall ereignete sich kurz nachdem Emilia Clarke erstmals in die Rolle von Daenerys Targaryen geschlüpft war und sich auf die Dreharbeiten der zweiten Staffel für 'Game of Thrones' vorbereitete. Der Star brach im Fitnessstudio mit bohrenden Kopfschmerzen zusammen, musste notoperiert werden. Eine Gefäßerweiterung habe zu einer Gehirnblutung geführt. Nach der OP die schlimmste Diagnose für die Schauspielerin: Sie konnte nicht mehr sprechen.

"Zieht den Stecker"

"Mein Beruf — meine Hoffnungen darauf, wie mein Leben sein würden — drehen sich um Sprache, darum kommunizieren zu können. Ohne (diese Fähigkeit) war ich verloren", erinnert sich Emilia Clarke an diese dunkle Zeit: "Ich habe das Krankenhauspersonal gebeten, mich sterben zu lassen." Doch Emilia Clarke erholte sich, kehrte an das Set von 'GoT' zurück und wurde langsam aber sicher zum großen Star. Was sie nicht ahnte: Das selbe Schicksal wartete noch einmal auf sie. Als der Star in New York arbeitete, brachte ein Gehirnscan ein weiteres Aneurysma zum Vorschein. Diesmal glaubte man, das Problem rechtzeitig erkannt zu haben.

"Ich war überzeugt, dass ich das nicht überlebe"

Doch als Emilia Clarke aus der zweiten OP aufwachte, wurde schnell klar, dass diese schief gelaufen war. Die Schauspielerin erwachte, schrie vor Schmerz. "Die Prozedur war nicht erfolgreich gewesen. Ich blutete stark und die Ärzte machten mir klar, dass meine Überlebenschancen gering waren, wenn sie nicht sofort operieren", berichtet der Star. "Ich erinnere mich noch wie ich davon überzeugt war, dass ich das nicht überlebe."

Doch wie ihre Figur Daenerys Targaryen ist auch die schöne Britin eine Kämpferin — und heutzutage ein internationaler Superstar. In Kürze können wir uns erneut davon überzeugen, denn am 14. April läuft die letzte Staffel 'Game of Thrones' an. Natürlich mit Emilia Clarke.

