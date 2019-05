Allgemein | STAR NEWS

Emilia Clarke: Darum hat sie Angst vor Beyoncé

ACHTUNG, SPOILER! Während wir uns noch immer vom grandiosen Finale von 'Game of Thrones' erholen, hat Emilia Clarke (32) schlaflose Nächte. Die Schauspielerin, die die Drachenmutter Daenerys Targaryen so unvergesslich zum Leben erweckte, plagt nämlich ein schlechtes Gewissen.

"Was soll bloß Beyoncé denken?"

Wir alle wurden schockiert Zeugen, wie die einstige Sympathieträgerin der Serie sich innerhalb kürzester Zeit in eine blutrünstige Tyrannin verwandelte: Daenerys Targaryen brennt zunächst Königsmund nieder und wird dann von ihrem Neffen/Lover Jon Snow erstochen. Natürlich wusste Emilia Clarke schon länger von der dunklen Seite der Figur, die sie unsterblich gemacht hatte, und das brachte Gewissenskonflikte mit sich. Denn sie erinnerte sich an den Moment, in dem niemand Geringere als Beyoncé sie auf einer Party ansprach und schwärmte, wie toll sie Emilia in 'Game of Thrones' finde. Die Schauspielerin konnte ihr Glück kaum fassen, dass Beyoncé sie erkannte und sogar ansprach.

Kann Beyoncé Emilia Clarke verzeihen?

"Da sehe diese Vision, diesen Engel, diese unglaubliche Frau, die auf mich zu schwebt", erzählte Emilia Clarke in einem Essay im 'New Yorker'. "Ich denke, ich verliere gleich die Kontrolle über mich. Und Beyoncé spricht zu mir: 'Oh mein Gott, es ist so toll, dich zu treffen, ich finde dich genial'." In diesem Moment, so die Schauspielerin, war sie den Tränen nah. Nicht nur, weil sie ihrem Idol gegenüber stand, sondern auch, weil sie bereits wusste, dass Daenerys Targaryen sich zu einer eiskalten Massenmörderin entwickeln würde. "Da steht mein absolutes Idol im Leben und sagt, dass sie mich mag, aber ich wusste schon da, dass sie mich am Ende der Staffel hassen würde", schrieb eine verzweifelte Emilia Clarke. Bislang hat sich Beyoncé noch nicht geäußert. Emilia Clarke wird also wohl erstmal weiterhin schlaflose Nächte haben.

