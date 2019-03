Allgemein | STAR NEWS

Emilia Clarke: Als die ‘Game of Thrones’-Drachenmutter in Tränen ausbrach

Der Countdown läuft! Im kommenden Monat läuft weltweit die heiß erwartete achte und letzte Staffel von 'Game of Thrones'. Doch das bedeutet auch Abschied nehmen von Emilia Clarke (32, 'Solo : A Star Wars Story') alias Daenerys Targaryen. Die hatte selbst ihre Schwierigkeiten mit dem Ende der Dreharbeiten.

Emilia Clarke fühlte sich "wie ein totaler Idiot"

Fast zehn Jahre hatte die schöne Britin gemeinsam mit der Crew an der Erfolgsserie gearbeitet, man war zu einer eingeschworenen Familie geworden. Da ist es kein Wunder, dass Emilia Clarke von ihren Gefühlen überwältigt wurde, nachdem die letzte Klappe gefallen war. In 'Harper's Bazaar' durchlebt die Drachenmutter den großen Moment noch einmal: "Ich habe mit einer kleinen Rede angefangen […] und bekam gerade einmal drei Worte heraus, bevor ich komplett zusammengebrochen bin. Ich habe mich zusammengerissen und nochmal zusammengerissen und bin dann einfach in Tränen ausgebrochen wie ein totaler Idiot."

Anstrengende Dreharbeiten

Obwohl ihr die 'GoT'-Familie fehlen wird, ist Emilia Clarke nicht allzu traurig darüber, den strikten Drehplan hinter sich zu lassen, den lange, aufwändige Serien mit sich bringen. "Die Dreharbeiten für 'Game of Thrones' waren wahrscheinlich die härtesten, die ich je absolvieren werde, es war körperlich so anstrengend und dann ist man auch noch in einem Korsett!" blickt Emilia auf die harte Arbeit zurück. "Das Wetter ist extrem, die Tage sind lang und es gibt so viel Spannung zwischen den einzelnen Figuren." Die Welt kann es kaum erwarten, endlich das Ergebnis ihrer Arbeit zu sehen. Letzte Woche wurde der erste offizielle Trailer zur letzten Staffel veröffentlicht, das 'Game of Thrones'-Fieber steigt kontinuierlich. Doch Emilia Clarke kann sich endlich ausruhen.

