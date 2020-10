Allgemein | STAR NEWS

Elton John: Millionen-Streit mit Ex-Frau endet friedlich

DE Showbiz - Aufatmen bei Elton John (73). Der Sänger ('I'm Still Standing') hat eine ausgedehnte Schlammschlacht vor Gericht gerade noch vermieden, nachdem seine Ex-Frau Renate Blauel (67) ihn wegen Verletzung ihrer Scheidungsvereinbarung verklagt hatte.

Biopic und Buch rissen alte Wunden auf

Wir erinnern uns: Diese Vereinbarung untersagt Elton, jemals Einzelheiten über die gemeinsame Zeit mit der deutschen Toningenieurin preiszugeben. Das Paar war von 1984 bis 1988 verheiratet gewesen. Doch die Ehe findet sowohl in Eltons Autobiografie 'Me' als auch in seinem Biopic 'Rocketman' Erwähnung. Die damit verbundene Aufmerksamkeit der Medien war für Renate offenbar zu viel: Sie musste sich in Therapie begeben, um die aufgewühlten Erinnerungen zu verarbeiten. Vor Gericht wollte sie weitere Enthüllungen verhindern, forderte gleichzeitig eine Entschädigungssumme.

Elton John wird künftig schweigen

Doch offensichtlich konnte man sich im Guten einigen — was letztlich auch den Umgang der beiden miteinander widerspiegelt, den sie in den letzten 30 Jahren miteinander pflegten: Weder Elton John noch Renate Blauel hatten je ein böses Wort über einander verloren. Die BBC zitiert ein gemeinsames Statement beider Parteien: "Sie werden nicht weiter über einander oder über ihre Ehe sprechen und werden auch keine weiteren Kommentare zum Fall abgeben."

Eltons Anwälte hatten argumentiert, dass die im Film und Buch erwähnten Ereignisse ohnehin bekannt waren, intime Details seien nicht ausgeplaudert worden. Elton John ist heutzutage mit dem Filmproduzenten David Furnish verheiratet.