Ellie Goulding: Heißer Kaffee für kalte Klimaforscher

Ellie Goulding (32) schenkt in der Schweiz heißen Kaffee aus.

Die Musikerin (‘Love Me Like You Do’) hat ein Herz für frierende Klimaforscher: In Davos, Schweiz, wird aktuell das World Economic Forum ausgetragen, in dessen Rahmen diverse Wissenschaftler, Politiker und Biologen auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen. Ellie hat daran eigene Aktien, denn sie ist gleichzeitig Botschafterin des WWF und Environment Global Goodwill Ambassador der Vereinten Nationen. Als solche war sie ebenfalls in die Schweiz gereist. Sie unterstützt die Wissenschaftler tatkräftig, indem sie warme Getränke in wiederverwertbaren Bechern ausschenkt. In einem Statement zeigt sich die schöne Blondine stolz, mit anpacken zu können: "Ich wollte hier zum arktischen Basislager nach Davos kommen, um dem unglaublichen wissenschaftlichen Team meinen Respekt zu zollen. Die Wissenschaftler übernachten hier bei Minusgraden in der Kälte, um die neueste Klimatechnologie zu demonstrieren – für die gesamte Menschheit. Wir wissen, dass das, was in der Arktis passiert, nicht in der Arktis bleibt. Das Verschwinden des Eises im Meer betrifft uns alle. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass sie alle hier in Davos sind. Im Besonderen das Schmelzen des arktischen Eises im Meer wird das Leben für die jüngere Generation schwieriger machen. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass in ihrem Namen etwas dagegen unternommen wird. Wir müssen Ambitionen zeigen, um ihre Zukunft zu sichern."

Die fröstelnden Wissenschaftler werden Ellie Goulding zu danken wissen.

