Ellie Goulding: Gefährliche Fitness-Sucht

Ellie Goulding (32) hat in Extremen gelebt.

Exzessives Fitnesstraining kann zu einer ernstzunehmenden Sucht werden – diese Erfahrung musste die Sängerin ('Love Me Like You Do') am eigenen Leib erfahren. Denn in einer Instagram-Story gibt Ellie nun preis, jahrelang unter Sportsucht gelitten zu haben.

Zu einem früheren Red-Carpet-Foto schreibt sie: "Gute Erinnerungen daran, süchtig nach dem Fitnessstudio gewesen zu sein – das war es aber nicht wert! Damit meine ich ... es war gewissermaßen erbärmlich." Offensichtlich konnte Ellie jedoch die ungesunde Obsession besiegen, die ihr Leben einschränkte.

Auch heute geht die britische Musikerin noch regelmäßig ins Fitnessstudio – aber in einem gesunden Maß. "Nun trainiere ich einfach, um zu kämpfen", erklärt die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story weiter.

Ihre Sucht nach Sport ist nicht die einzige private Beichte, die Ellie in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit ablegte. Im Juli 2018 verriet sie gegenüber 'The Sun', unter Panikattacken und Angstzuständen zu leiden. Durch ihre Musik habe sie jedoch ein Ventil gefunden, sich mit ihren psychischen Problemen auf gesunde Art und Weise auseinanderzusetzen. Ellie Goulding reflektierte in dem Interview: "Seit ich sehr jung bin, bedeutet Musik Alles für mich. Sie war schon immer mein ultimativer Wegbegleiter – das stärkste Heilmittel gegen jegliche Art von Schmerz und Trauer."

