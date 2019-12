Allgemein | STAR NEWS

Ellie Goulding: Diese Royal ist ihre beste Freundin

DE Showbiz - Wer eine Textnachricht an sämtliche Nummern im persönlichen Telefonbuch schickt, kann eine Menge Schaden anrichten. Doch nicht so Ellie Goulding (32). Die Sängerin ('Love Me Like You Do') hatte sich in einer TV-Show des Comedians Michael McIntyre bereit erklärt, ihr Smartphone für einen Sketch auszuhändigen.

Wer antwortet Ellie Goulding?

Michael schickte daraufhin eine Nachricht an alle Kontakte der Britin. "Es klingt vielleicht komisch, aber ich schreibe einen Song, in dem es einzig um dich geht", hieß es in der SMS. "Ich brauche Hilfe beim Text, ich bin gerade an der Stelle, als wir uns das erste Mal treffen. An was erinnerst du dich noch, es war ein unvergesslicher Moment." Es folgte die Aufforderung, so schnell wie möglich zu antworten, am besten in Reimform. Sie, Ellie Goulding, sei gerade im Studio und wolle die Zeit bestmöglich nutzen. Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem schrieben ihr Schwiegervater und Sänger James Blunt zurück. Doch eine Textnachricht stach besonders heraus.

Königliche Freundschaft

"Meine liebste Freundin, ich liebe dich so", hieß es darin. "Ich bin so glücklich, dich zu kennen. Sei es, dass wir uns gut auf Hochzeiten unterhalten oder dass wir tolle Samstagabende miteinander verbringen, ich bewundere dich so sehr. Es gibt keinen Reim, der unserer Freundschaft gerecht wird." Im englischen Original reimte sich diese Freundschaftserklärung übrigens perfekt. Sie kam zudem aus königlicher Feder: Niemand Geringere als Prinzessin Beatrice (31) nennt Ellie Goulding ihre beste Freundin. Sie soll Ellie sogar mit Caspar Jopling bekannt gemacht haben, den die Sängerin im August heiratete. Beatrice ist aber bei weitem nicht die einzige Royal, die Ellie Goulding persönlich kennt: So sang sie auch auf der Hochzeitsfeier von Prinz William und Herzogin Kate.