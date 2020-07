Allgemein | STAR NEWS

Ellen DeGeneres: Am Unabhängigkeitstag ausgeraubt

DE Showbiz - Ellen DeGeneres (62) hatte einen Einbruch zu beklagen. Die Moderatorin ist eine der wohlhabendsten Namen im Showbusiness, besitzt gleich mehrere Villen in Kalifornien. In eines dieser Häuser wurde ausgerechnet am 4. Juli eingebrochen.

Ein bisschen Schmuck weniger

Die betroffene Villa, die zur Zielscheibe von Kriminellen wurde, befindet sich in Montecito. Die zuständige Polizei der Gemeinde von Santa Barbara hat bestätigt, dass es dort am 4. Juli zu einem Einbruch gekommen sei. 'TMZ' sowie andere Medien berichten, dass sowohl Uhren als auch anderer Schmuck entwendet wurde. Unklar ist allerdings, ob Ellen oder Portia zur Zeit des Vorfalls zuhause waren.

Ellen DeGeneres ist nicht das einzige Einbruchs-Opfer

Der Einbruch hatte auch etwas Gutes, denn die Beamten haben ihn zum Anlass genommen, prominente Nachbarn ausdrücklich zu warnen: Man solle bitte nicht auf Social Media berichten, gerade einer Party außerhalb des eigenen Heims beizuwohnen. Dies rufe nur Kriminelle auf den Plan, die die Gelegenheiten nutzen, in die leeren Häuser einzudringen. Derzeit wird ermittelt, ob der Einbruch in Ellen De Generes' und Portia di Rossis Villa mit anderen Einbrüchen in der Umgebung in Zusammenhang steht. Die beiden hatten das Haus erst Anfang 2019 gekauft.