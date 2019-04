Allgemein | STAR NEWS

Elle Fanning in Cannes: Jetzt darf sie andere bewerten

Elle Fanning (21) feiert ihr Debüt als Jurymitglied der Filmfestspiele in Cannes. Das legendäre Festival wird am 14. Mai seinen Anfang nehmen und am 25. Mai mit einer glamourösen Zeremonie schließen, in deren Rahmen die Köpfe hinter den besten Filmen geehrt werden. Elle und ihren Kollegen fällt die Aufgabe zu, die neuen Streifen zu bewerten.

Illustre Namen: Elle Fanning in bester Gesellschaft

Dabei kann sich die junge Schauspielerin auf die Expertise ihrer Jury-GenossInnen verlassen. Wie bekannt gegeben wurde, stehen ihr der Regisseur Yorgos Lanthimos (45), dessen Kollege Pawel Pawlikowski (61) sowie Alejandro Gonzalez Innaritu (55) zur Seite sowie Schauspielerin Maimouna N'Diaye, die Regisseurinnen Kelly Reichhardt (55) und Alice Rohrwacher (37), sowie die Autoren Robin Campillo (56) und Enki Bilal (67). Die vier Frauen und vier Männer der Jury repräsentieren vier Kontinente dieses Planeten und verfügen über sieben verschiedene Nationalitäten. Alejandro Gonzalez Innaritu war bereits als Jury-Vorsitzender bekannt gegeben worden.

Besser als jeder Schulabschlussball

Auch wenn es Elles erstes Mal in der Cannes-Jury ist, kennt sie sich mit dem Festival schon bestens aus. 2016 ließ sie sogar ihren Schulabschlussball ausfallen, um nach Frankreich zu reisen und dort ihren Film 'The Neon Demon' vorzustellen. Ihren Partner, der sie zum Abschlussball hätte begleiten sollen, lud sie einfach ein, mit nach Cannes zu kommen. Das Erlebnis dürfte einprägsamer für die beiden gewesen sein, als es jeder Ball sein könnte. Elle fällt mit ihrer Jury-Tätigkeit eine große Verantwortung zu, denn im Wettbewerb befinden sich dieses Jahr neue Filme von internationalen Größen wie Pedro Almodóvar (69) und Terrence Malick (75).

