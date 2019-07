Allgemein | STAR NEWS

Elizabeth Olsen: Tritt sie mit Robbie Arnett vor den Altar?

DE Showbiz - Elizabeth Olsen (30) war früher ein Niemand, denn den Ruhm in der Familie ernteten ihre größeren Schwestern Mary-Kate (33) und Ashley (33). Mittlerweile ist Elizabeth als Schauspielerin wesentlich erfolgreicher, als ihre Geschwister es jemals waren, und auch privat läuft es scheinbar perfekt: Ihr Freund soll jetzt um ihre Hand angehalten haben.

Zweieinhalb Jahres des Glücks

Ihr Freund, das ist Musiker Robbie Arnett, mit dem die Darstellerin bereits seit knapp zweieinhalb Jahren zusammen ist.

Ein Insider machte die Meldung gegenüber ‘People’ öffentlich, allerdings haben bislang weder Elizabeth noch Robbie die Gerüchte bestätigt.

Zum ersten Mal wurde das glückliche Paar gemeinsam gesichtet, als es im März 2017 in New York City spazieren ging. Seitdem haben die Promis stets versucht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, was ihnen mal mehr, mal weniger gut gelungen ist. Zum ersten Mal erschienen sie offiziell als Paar, als sie im September 2017 auf dem roten Teppich für eine Emmy-Party posierten.

Für Kinder ist Platz

Und was kommt nach der Hochzeit? Über das Thema Nachwuchs hatte sich Elizabeth Olsen bereits vorher Gedanken gemacht und gegenüber 'Modern Living' verraten, als es um die Renovierung ihres Hauses ging:

"Ich dachte mir, der Raum oben sei ein tolles Kinderzimmer. Ich weiß nicht, was noch kommen wird, aber ich könnte mir vorstellen, in meinem Haus Kinder großzuziehen."

Zuvor war die schöne Schauspielerin mit ihrem Kollegen Boyd Holbrook (37) verlobt. Die beiden trennten sich aber 2014.

