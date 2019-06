Allgemein | STAR NEWS

Elizabeth Banks: So schreibt sie Geschichte

Elizabeth Banks (45) ist vielseitig, denn die blonde Schönheit begann als Schauspielerin, bevor sie sich auch hinter die Kamera wagte und als Regisseurin sowie Produzentin tätig wurde. Erst kürzlich hat sie die Dreharbeiten zum Remake von ‘Drei Engel für Charlie’ beendet, zuvor mit ‘Pitch Perfect 2’ einen großen Erfolg hingelegt.

Große Ehre

Für ihre Verdienste im Bereich Film wurde ihr nun der Pionier des Jahres-Preis der Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation zugesprochen. In Empfang nehmen darf sie ihn im Rahmen einer Preisverleihung in Beverly Hills am 25. September dieses Jahres. Die Trophäe wird jedes Jahr an einen Filmschaffenden verliehen, der sich für seine Führungskraft, seine Verdienste oder seine Philanthropie verdient gemacht hat. Im vergangenen Jahr ging der Preis etwa an Tom Cruise (56), dem ersten Schauspieler in der Geschichte der Trophäe.

Zusammen und stark

Elizabeth Banks ist nun die erste Regisseurin, die sich über den Pionier des Jahres-Preis freuen darf. Fans müssen derweil noch auf ‘Drei Engel für Charlie’ warten, der im November dieses Jahres seine Premiere feiern soll. Eine der Hauptrollen hat Kristen Stewart (29) übernommen, die sich auch über den Preis für ihre Regisseurin freuen dürfte, denn gegenüber ‘Entertainment Tonight’ verriet Kristen bereits: "Ich bin ein großer Fan von Liz Banks und ich denke, dass sie die perfekte Person ist, um diese Geschichte in dieser Epoche zu erzählen. Sie hat meine volle Unterstützung. Der Film sollte nach wie vor witzig sein, aber wenn man ihn etwas realitätsnäher macht und er von Frauen handelt, die wirklich wissen, wie sie einander helfen können, dann wäre es perfekt, ihn jetzt herauszubringen. Wir stehen alle zusammen und sind stark."

© Cover Media