Eiskalt erwischt: Eddie Redmayne musste beim ‘Phantastische Tierwesen’-Dreh leiden

DE Showbiz - Die Corona-Pandemie bremst uns alle aus, aber Eddie Redmayne (39) musste dies in schmerzlicher Weise während der Dreharbeiten zu 'Phantastische Tierwesen 3' erfahren. Statt im Sommer durfte der Star im Dezember zum Outdoor-Dreh antreten – in Badehosen.

Eddie Redmayne musste die Zähne zusammenbeißen

Für eine sommerliche Szene im Freien sollte der Schauspieler einige Schwimmzüge in einem Gewässer nahe Watford machen – doch durch die Pandemie und mehrere Lockdowns hatte sich der Drehbeginn zum dritten Teil des Fantasy-Franchise dermaßen verschoben, dass Eddies erfrischendes Bad nicht im Hochsommer, sondern kurz vor Weihnachten auf dem Drehplan stand. Mit Jamie Dornan spracht er für die 'Variety'-Reihe 'Actors on Actors' über seine Rolle als Magizoologe Newt Scamander und das Wenige, was er über den kommenden Film verraten darf: "Ich kann dir nichts sagen, außer dass ich einige Nachtdrehs in Watford habe, in (den Warner Bros- Studios) Leavesden, wo wir eigentlich im Sommer Szenen im Wasser drehen wollten", erklärte er. "Aber wegen des Lockdowns und dem Pausieren der Filmindustrie stehen sie Anfang Dezember auf dem Plan. Und plötzlich musst du im britischen Winter draußen schwimmen."

Nicht die einzige Hürde für 'Phantastische Tierwesen 3'

Jamie und Eddie kennen sich gut aus ihrer Anfangszeit in Hollywood, als sie sogar einmal zusammen wohnten. Während Eddie Redmayne seinem Schauspielerkollegen natürlich keinerlei Details über die Geschichte, die der Film erzählt, verraten durfte, scherzte er, dass Jamie ja mal zum Dinner vorbeikommen könne. Aber selbst dann würde er ihm nichts verraten, da er eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben musste.

Eddies eisiges Bad war nur eine kleine Unannehmlichkeit im Vergleich zu der Aufregung um Johnny Depp: Nachdem der Star, der in 'Phantastische Tierwesen' die Rolle des Gellert Grindelwald spielt, mit hässlichen Gerichtsprozessen über seine Scheidung von Amber Heard jede Menge Negativschlagzeilen machte, läuteten bei Warner Bros. die Alarmglocken. Depps Verleumdungsklage gegen die britische Tageszeitung 'The Sun', die ihn als "Frauenschläger" bezeichnete, scheiterte und sein Ruf schien ruiniert. Das Filmstudio trennte sich von Johnny Depp und besetzte seine Rolle mit Mads Mikkelsen.