Eine Nummer Eins nach der anderen: Taylor Swift bricht 56 Jahre alten Rekord

DE Showbiz - Keine kann Taylor Swift (33) aufhalten. Die Sängerin erfreut sich grenzenloser Beliebtheit und das macht sich auch in den amerikanischen Charts bemerkbar. Bislang konnte sich Musiklegende Barbra Streisand (81) damit sonnen, 11 Nummer-Eins-Alben zu haben und damit bei den Frauen an der Spitze zu stehen.

12 Nummer-Eins-Alben

Aber nun veröffentlichte ihre jüngere Kollegin 'Speak Now ('Taylor's Version) und zog an dem Superstar mit 12 Nummer-Eins-Alben vorbei. Als das neue Album am 7. Juli auf dem Markt kam, schoss es gleich an die Spitze. Allein von der Vinyl-Version wurden 268.500 Exemplare umgesetzt, womit es laut 'Pitchfork' nach Taylors zehntem Album 'Midnights' die zweitmeisten Vinyl-Verkäufe der Neuzeit verzeichnet. Das neue Album wurde zu ihrer zwölften Nummer Eins.

Taylor Swift hat vier Alben in den Top Ten

Aber nicht nur das – die Begeisterung um Taylor Swift hält an und sorgte dafür, dass ihre Alben ‘Folklore', 'Lover', 'Midnights’ und 'Speak Now (Taylor's Version)' in den Top 10 der Billboard 200-Albumcharts vertreten sind. Das ist auch ein Rekord, denn seit 1966 hatte dies keine lebende Künstlerin geschafft. Der Grund für den TayTay-Wahn liegt auch daran, dass sich die Musikerin seit März auf großer Welt-Tour befindet und ihren Fans mit einem mehr als dreistündigen Programm einheizt. Überall auf der Welt hoffen Millionen, meist vergeblich, einen der begehrten Codes zu bekommen, damit sie Tickets für ihre Eras Tour bekommen, die am 17. August 2024 in London endet.

Und zwischendurch bringt die Chartstürmerin auch noch Alben heraus. Zu der Wiederveröffentlichung von 'Speak Now', das 2010 veröffentlicht wurde, schrieb sie: "Die Songs, die aus dieser Zeit in meinem Leben stammen, zeichnen sich durch brutale Ehrlichkeit, ungefilterte tagebuchartige Bekenntnisse und wilde Wehmut aus. Ich liebe dieses Album, weil es die Geschichte des Erwachsenwerdens erzählt, des Schlingerns, Fliegens und Abstürzens... und des Lebens, um darüber zu sprechen." Und gerade spricht die Welt über Taylor Swift.

