Eine neue Ära: Nächste US-Vizepräsidentin Kamala Harris ziert das Cover der ‘Vogue’

DE Showbiz - Kamala Harris (56) schrieb im November Geschichte, als sie als erste Frau afroamerikanischer und indischer Abstammung in den Vereinigten Staaten zur Vizepräsidentin gewählt wurde. Diese Zeitenwende, die mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am 20. Januar beginnt, feiert die US-'Vogue', indem sie Kamala zum Cover-Modell macht.

Powerfrau im Power-Outfit

Auf dem Titelblatt des Magazins sieht man die Politikerin im schwarzen Hosenanzug, unter dem ein weißes Top hervorblitzt. Dazu trägt sie Converse-Sneakers, die schon jetzt ihr Markenzeichen sind. Als Verbeugung vor der Studentenvereinigung, der Kamala während ihres Studiums an der Howard University in Washington D.C. angehörte, steht sie vor einem grünen und pinkfarbenen Hintergrund – diese Farben hatte Alpha Kappa Alpha an ihrer Hochschule für sich gewählt.

Für die digitale 'Vogue' wurde ein alternatives Coverfoto geschossen, das Kamala Harris in einem puderblauen Hosenanzug von Michael Kors zeigt. Beide Fotos wurden von Tyler Mitchell gemacht, der 2018 der erste schwarze Fotograf eines 'Vogue'-Covers war.

Kamala Harris macht Mut

Im 'Vogue'-Interview erklärte Kamala, was es für sie bedeute, als erste Frau in das hohe politische Amt gewählt worden zu sein, und was ihre Herkunft für ihre Rolle als Vizepräsidentin bedeutet. Sie nahm dabei auch Bezug auf ihre mitreißende Siegesrede im November 2020.

"Ich sage immer: Ich bin vielleicht die erste, die vieles macht – aber stellt sicher, dass ich nicht die letzte bin", sagte die Tochter indischer und jamaikanischer Eltern. "Ich dachte an meine kleinen Nichten, die nur eine Welt kennen werden, in der eine Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten war, eine Woman of Colour, eine Schwarze, eine Mutter mit Eltern, die außerhalb der Vereinigten Staaten geboren wurden."

Während einzelne das Cover in sozialen Medien als zu schlicht kritisierten, betonte 'Vogue', dass es von Kamala Harris und ihrem Team sowie von Chefredakteurin Anna Wintour ausgewählt wurde. Unter vielen lobenden Stimmen fasst diese die Botschaft des Titelblatts perfekt zusammen: "Kamala Harris auf dem Cover der Vogue, das vermittelt die Botschaft, dass du auch als schwarze Frau in Amerika klug, mächtig und schön sein kannst."

