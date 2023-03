Allgemein | STAR NEWS

Eine Einladung haben sie: Kommen Harry und Meghan jetzt zu Charles‘ Krönung?

DE Showbiz - Kommen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan zur Krönung von König Charles III. (74)? Diese Frage wird zurzeit in England heißer diskutiert als der eigentliche Event, der mit viel Pomp für den 6. Mai geplant wird.

Die Einladung ist da

Eine Ausrede haben die beiden abtrünnigen Royals, die Anfang 2020 Großbritannien den Rücken kehrten und sich mittlerweile in Kalifornien niedergelassen haben, auf jeden Fall nicht mehr: Sie können nicht behaupten, dass sie keine Einladung erhalten haben. Tatsächlich bestätigte ein Sprecher des Paares auf Anfrage der 'Times', dass sie eingeladen wurden. "Ich kann bestätigen, dass der Herzog E-Mail-Korrespondenz vom Büro Seiner Majestät mit Hinblick auf die Krönung erhalten hat", hieße es im Statement. Ob das Paar die Einladung annehmen wird, ließ er indes offen.

Prinz Harry als Nestbeschmutzer

"Eine Entscheidung, ob der Herzog und die Herzogin anreisen wird zu diesem Zeitpunkt von uns noch nicht bekannt gegeben", fügte Prinz Harrys Sprecher hinzu. Offenbar will man zeitnah zum Event die Stimmung sondieren. Die ist in Großbritannien nicht gerade pro-Harry. Der Sohn von König Charles III. und seine Frau werden von vielen als blaublütige Nestbeschmutzer*innen empfunden, nachdem sie in Podcasts, Dokus und vor allem mit Prinz Harrys Memoiren 'Spare' viele kritische Enthüllungen unters Volk brachten und die “Firma”, wie die königliche Familie intern genannt wird, scharf kritisierten.

Im letzten Jahr hatte Harry in einem Interview noch betont, dass er grundsätzlich nicht abgeneigt sei, die Krönung zu besuchen: "Die Tür ist immer offen…. Es gibt eine Menge zu besprechen und ich hoffe, dass sie sich mit mir hinsetzen und es durchsprechen werden." Ob das nach Prinz Harrys Memoiren noch möglich ist?

Bild: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images