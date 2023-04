Allgemein | STAR NEWS

Ein wahrer Actionheld: Arnold Schwarzenegger sagt Schlagloch den Kampf an

DE Showbiz - Arnold Schwarzenegger (75) lenkte als Gouverneur von Kalifornien von 2003 bis 2011 die Geschicke des ‘Golden State’, aber wenn es um die lange Leitung der Stadtverwaltung geht, muss der Hollywoodstar sich in Geduld üben wie jeder andere Bürger auch. Das wurde dem Terminator nun zu dumm: Er sagte einem Schlagloch im edlen Bel Air kurzerhand selbst den Kampf an.

Arnold Schwarzenegger greift zur Schaufel

Auf Twitter postete der Superstar am Dienstag (11. April) ein einminütiges Video, das ihn bei Reparatur der löchrigen Straßendecke zeigt. Zu handeln sei ihm lieber als sich zu beschweren, erklärte Arnie diplomatisch und, nunja, heldenhaft. Seit Wochen litten er und seine Nachbarn unter den zahlreichen Schlaglöchern im exklusiven Stadtteil von L.A., die sich nach extremem Starkregen aufgetan hatten – das macht auch im Hummer oder Lamborghini keinen Spaß und schon gar nicht auf dem Fahrrad, auf dem Arnie gern durch Hollywood saust. Mit einer Schaufel, einem Beutel Quikrete, einer nutzfertigen Betonmischung, und einem Eimer Sand sah man den Hollywoodstar höchstselbst und unterstützt von einigen Mitstreitern am Straßenrand werkeln.

Nachbar*innen sind begeistert

"Oh Arnie!" hört man eine Frau begeistert ausrufen, als die in ihrer weißen Limousine vorbeifährt. "Gern geschehen", erwiderte der Terminator, im Helden-Look mit Sonnenbrille und lederner Bomberjacke. "Man muss es selbst erledigen. Es ist verrückt. Drei Wochen habe ich darauf gewartet, dass dieses Schlagloch gefüllt wird." Und zu seinem Video schrieb der Star: "Nachdem die ganze Nachbarschaft sich über dieses riesige Schlagloch aufgeregt hat, das seit Wochen Autos und Fahrräder beschädigt, bin ich mit meinem Team ausgerückt und habe es gefüllt. Ich sage immer, lasst uns nicht klagen, lasst uns etwas unternehmen. So sieht’s aus." Bürgermeisterin Karen Boss hatte mehrfach angekündigt, dass man sich um die Schlaglöcher kümmern werde: Seit dem 30. Dezember waren 19.692 Meldungen über Reparaturbedarf eingegangen, und bis zum 6. April habe man - immerhin - mindestens 17.549 Schlaglöcher beseitigt, hieß es von offizieller Stelle. Und dank Arnie kann nun ein weiteres abgehakt werden – oder doch nicht?

"An dieser Stelle ist kein Schlagloch", erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung von Los Angeles ganz cool gegenüber NBC Los Angeles. "Es ist ein Wartungsgraben, der mit noch laufenden, genehmigten Arbeiten an dieser Stelle durch (das Gasunternehmen) SoCal Gas zu tun hat, die diese Arbeit bis Ende Mai beendet haben werden." Beim nächsten Mal sollte Arnold Schwarzenegger vielleicht doch erst fragen und dann buddeln.

