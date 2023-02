Allgemein | STAR NEWS

„Ein wahr gewordener Alptraum“: Das Familiendrama um Iris Klein

DE Deutsche Promis - Das Drama um Iris (55) und Peter Klein (69) und ihre erweiterte Familie hat tragische Dimensionen angenommen. Nachdem sie von Mallorca nach Deutschland geflogen war, liegt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) jetzt im Krankenhaus.

Der Rettungshubschrauber kam

Zuvor hatte Iris ihren Mann mehrfach auf Social Media der Untreue bezichtigt und öffentlich in der gemeinsamen Bleibe ihre Sachen gepackt. Kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland dann die Schocknachricht: Iris Klein liegt im Krankenhaus. "Der Hubschraubernotarzt hat eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt. Es lag ein internistischer Notfall vor", zitiert 'Bild' einen Sprecher der ADAC-Luftrettung. Die Einlieferung soll aber per Krankenwagen erfolgt sein. Wie es ihr zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht, ist unklar. Die Katze hatte am Donnerstagabend (2. Februar) in ihrer Instagram Story lediglich ein Tränen-Emoji und betende Hände gepostet.

Wut über die Hater von Iris Klein

Die kübelweise Häme, die in den letzten Tagen über Iris Klein und ihre Familie ausgeschüttet wurde, ist blankem Entsetzen gewichen. Auf Instagram machte sich Jenny Frankhauser Luft, erklärte, es gehe ihrer Mutter nicht gut. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer, dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind. Ich habe in den letzten Tagen so viel Schlimmes gelesen, gehört und gesehen. So viele Menschen, die sich über meine Mutter lustig gemacht haben." In einem anderen Posting sprach sie von einem "wahr gewordenen Alptraum." Nachdem Jenny Frankhauser bislang stets beteuert hatte, die Fremdgeh-Gerüchte um Peter Klein nicht glauben zu wollen, räumte sie ein: "Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann." Jetzt sind alle in Gedanken bei Iris Klein und hoffen auf baldige Besserung.

