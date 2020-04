Allgemein | STAR NEWS

Ein Jahr trocken: Heather Locklear feiert Alkoholabstinenz

DE Showbiz - Heather Locklear (58) hat einige schwere Jahre hinter sich, aber 2019 begann – hoffentlich – die Wende zum Besseren. Nach mehreren Gesetzesverstößen ordnete ein Richter an, dass sie sich in einer Entzugsklinik behandeln lassen musste. Am Dienstag (21. April) konnte die Schauspielerin ('Melrose Place') stolz auf ein Jahr ohne Alkohol zurückblicken.

Heather Locklear wirkt nachdenklich

Auf Instagram postete Heather ein Zitat von Maya Angelou, um diesen besonderen Tag zu würdigen: "Ich habe gelernt, dass, egal was passiert oder wie schlimm es heute scheint, das Leben weitergeht und dass es morgen wieder besser wird", beginnt ihr Post. "Ich habe gelernt, dass man sehr viel über einen anderen Menschen erfährt, wenn man sieht, wie er mit diesen drei Punkten umgeht: mit einem verregneten Tag, verlorenem Gepäck und verhedderten Lichterketten am Weihnachtsbaum."

Ihr inspirierendes Zitat regt auch zum Nachdenken über die Lektionen an, die das Leben uns lehrt: "Das Leben gibt dir manchmal eine zweite Chance" und "Selbst wenn ich Schmerzen habe, muss ich keine verursachen".

Heathers letztes Zitat lautete: "Ich habe gelernt, dass Menschen vergessen werden, was du sagst und vergessen werden, was du tust … aber sie werden nie vergessen, welches Gefühl du ihnen gegeben hast."

Gefeiert wird später

Vielleicht hätte Heather Locklear gern auf etwas geselligere Weise gezeigt, dass es ihr besser geht. Aber im Corona-Lockdown sind selbst alkoholfreie Partys ja ein No-Go. Darauf spielte die Schauspielerin mit ihren finalen Worten an: "Umarmungen folgen später! Heute ein Jahr nüchtern!"

Darauf kann der skandalumwitterte Star stolz sein, und so sparten Freunde und Kollegen auch nicht mit Lob und Ansporn: 'Melrose Place'-Kollegin Laura Leighton schrieb "Glückwünsche, Heather! Ich freu mich so sehr für dich, meine Freundin!" Eine weitere Serienkollegin, Lisa Rinna, schrieb einfach "Ich liebe dich, Heather!!!!!!!"

Die warmen Worte geben Heather Locklear hoffentlich den nötigen Rückhalt, um sowohl ihre Bewährungsstrafe als auch ihre Alkoholabstinenz durchzustehen.