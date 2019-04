Allgemein | STAR NEWS

Ein Jahr clean: Lena Dunham feiert den Anlass auf Instagram

Im Oktober 2018 sorgte die Filmemacherin Lena Dunham (32, 'Girls') für Schlagzeilen, als sie ihren Fans in Dax Shepards Podcast 'Armchair Expert' gestand, jahrelang medikamentensüchtig gewesen zu sein. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie die Sucht aber bereits überwunden und war seit sechs Monaten clean.

Für das Sucht-Problem gibt es eine Lösung

Am Mittwoch [10. April] wandte sie sich nun in einem emotionalen Instagram-Post erneut an ihre Fans, um ihr einjähriges Jubiläum zu feiern. "Heute bin ich in der wundervollen Lage, ein Jahr clean zu sein", schrieb sie zu einem Selfie, auf dem sie die Daumen hoch hält."Ich habe eine Menge coole Dinge in diesem Leben getan, aber keines davon hat mir diesen Frieden, die Freude und die bleibenden Verbindungen beschert, die ich bekommen habe, seit ich Teil einer Suchthilfe-Gemeinschaft bin. Das Leben ist voller Probleme, aber das Coole an diesem hier ist, dass es eine Lösung gibt: in jeder Stadt, in vielen Ländern, kann man eine Gruppe von Menschen finden, die hart dafür arbeiten, clean zu leben, ein verantwortungsbewusstes Leben zu führen und die dich in deinem Bestreben unterstützen, das Gleiche zu tun."

Sie wusste lange nichts von ihrem Drogenproblem

Lange hatte die Schauspielerin selbst gar nicht gemerkt, wie ernst ihre Abhängigkeit von den verschreibungspflichtigen Medikamenten im Laufe der Zeit geworden war. "Ich wusste nicht, dass ich ein Drogenproblem habe: Weil mir mein Arzt diese Medikamente verschrieben hat, weil ich nach außen hin erfolgreich war und weil ich kein wildes Partymädchen war", berichtete sie weiterhin. "Aber denkt ihr nicht, dass andere Menschen zu verletzen, ein Problem ist? Denkt ihr nicht, dass es ein Problem ist, sich oft einsam und verloren zu fühlen? Denkt ihr nicht, dass es ein Problem ist, Shorts auf einer Filmpremiere zu tragen?"

Zwar habe das Clean-Sein nicht all ihre Probleme "behoben", dennoch sei sie nun optimistischer, was diesen "wunderschönen Karneval" - das Leben - angehe und freue sich, ein Teil davon zu sein.

Für ihren emotionalen Post erhielt Lena Dunham viele positive Reaktionen, darunter auch von Schauspielkollegin Kristen Bell (38, 'The Good Place'). Die ist mit dem Filmstar Dax Shepard (44, 'Parenthood') verheiratet, der nach einer Drogenabhängigkeit seit 14 Jahre clean ist.

© Cover Media