Ein Herz für kleine Kinder: Prinzessin Catherine kündigt neue Initiative an

DE Showbiz - Früher Einfluss ist wichtig: Prinzessin Catherine (41) hat eine neue Initiative in die Wege geleitet, die frühkindliche Erfahrungen zum Mittelpunkt hat. Die Adelige nutzte die sozialen Medien, um darauf aufmerksam zu machen.

Ankündigung auf Instagram

Auf Instagram teilte das britische Königshaus am Samstag (28. Januar) ein Video, in dem sie ihre Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Centre for Early Childhood (Zentrum für frühe Kindheit) für die Initiative 'Shaping Us' ankündigte. In dem Video öffnet sie ein Buch, schreibt hinein und blättert die Seiten um, um Fotos zu zeigen."Was formt uns?" fragte sie. "Unsere frühe Kindheit formt die Erwachsenen, die wir werden". Die dreifache Mutter betitelte den Beitrag mit: "Unsere frühe Kindheit prägt den Rest unseres Lebens. #ShapingUs - demnächst mit dem Centre for Early Childhood".

Prinzessin Catherine gründete ein Zentrum

Das Zentrum für frühe Kindheit hat die Prinzessin im Jahr 2021 mitbegründet. Das Ziel war damals "das Bewusstsein für die außergewöhnlichen Auswirkungen der frühen Jahre zu schärfen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesellschaft für die Zukunft zu verändern." Für die zukünftige Königin liegen die Wurzeln von psychischen Problemen und Süchten oft in der frühen Kindheit begründet und dort müsse man eingreifen, damit Menschen ein besseres Dasein gewährt wird. Eine britische Studie ergab, dass zwei Drittel aller Eltern mit kleinen Kindern nicht das Gefühl haben, dass sie genügend Unterstützung bekommen. Hier möchte die Initiative eingreifen.

