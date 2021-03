Allgemein | STAR NEWS

Ein Hauch von Pferd: Kendall Jenner und Kim Kardashian bringen neue Duft-Kollektion heraus

DE Showbiz - Wie gut, wenn man nicht lange nach Geschäftspartnern suchen muss, sondern einfach die eigene Schwester fragen kann. Das hat auch Kendall Jenner (25) getan, als ihr eine neue Duft-Kollektion vorschwebte. Das Model holte sich kurzerhand seine Schwester Kim Kardashian (40) ins Boot.

Kim Kardashian weiß, was sie tut

Schließlich ist die Unternehmerin Inhaberin der Beauty-Kette KKW, die mit KKW Fragrance auch eine Duft-Abteilung betreibt. Eine ideale Mitstreiterin also, wenn es um die Vermarktung einer neuen Idee geht. Kim hat reichlich Erfahrung mit dem Familienbetrieb, denn all ihre anderen Schwestern haben bereits Düfte über KKW unters Volk gebracht. Am 25. März soll jetzt Kendall Jenner x KKW Fragrance an den Start gehen. Drei Duftnoten werden im Angebot sein, Amber, Olive und Blue Roan — die Farben werden auch im Flakon widergespiegelt.

Die liebsten Düfte von Kendall Jenner

"Kim und ich haben all die liebsten Düfte, die ich je gerochen habe, zusammengestellt", erklärte Kendall auf Instagram, als sie ihre aufregenden Neuigkeiten der Welt präsentierte. "Also, holt euch einen (der Düfte), wenn ihr wie eine Feenprinzessin in der Natur duften wollt." Feenprinzessinnen duften unter anderem nach Zitrus, Bergamotte und Pfirsich — das sind zumindest die Noten, die im Statement versprochen werden. Die eigentliche Inspiration gab allerdings Kendalls Liebe zu Pferden und zum Reiten. Das Model schwingt sich einfach gern auf den Pferderücken und genießt von dort die Natur.

Schwester Kim ist natürlich vollauf begeistert von ihrer neuen Geschäftspartnerin. "Die Düfte sind so anders als alles, was wir bislang für KKW Fragrance gemacht haben. Kendall hat einfach ganz andere Düfte, so luxuriös und reichhaltig. Jeder, der sie riecht, wird süchtig." Ab nächster Woche können sich dann auch Kundinnen von Kendall Jenners und Kim Kardashians Inspiration aus dem Pferdestall überzeugen.