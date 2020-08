Allgemein | STAR NEWS

Ein dunkles Kapitel: Verona Pooth wäre fast vergewaltigt worden

DE German Stars - Verona Pooth (52) unterhält sich mit ihrem Sohn San Diego (16) regelmäßig in ihrem neuen Podcast (passenderweise 'Poothcast' genannt) über Dinge, die die Welt bewegt. In der aktuellen Folge hat sie eine Geschichte öffentlich gemacht, die nicht nur ihren Sohn schockt.

In letzter Sekunde

Als 15-Jährige wollte Verona als Model erfolgreich werden. So reiste sie mit einer guten Freundin nach Paris, wollte aber kein Geld für eine Hotelunterkunft ausgeben. Deshalb entschieden sich die beiden dafür, einfach am Hauptbahnhof zu schlafen. Das stellte sich schnell als Fehler heraus, denn wie sich Verona mit Schrecken erinnerte, wurden sie und ihre Freundin von einem Mann bedroht, der sie zunächst um Geld gebeten, Verona dann geschlagen und sie mit einem Messer bedroht habe. Seiner Forderung, mit ihm aus dem Bahnhof zu kommen, wäre sie fast nachgekommen, als ihr ein Schutzengel zur Hilfe eilte.

Verona Pooth hat zwei Menschen glücklich gemacht

Denn ein deutscher Soldat, der in der französischen Armee eingeschrieben war, bekam die Szene mit und schritt ein. Der Angreifer floh, und der Soldat namens Michael brachte Verona und ihre Freundin in einem Hotel in Sicherheit. Gegenüber 'Bild' erinnert sich erstere: "Dafür hatte er nur einen Wunsch und zwar, dass wir seinen Vater in Eppendorf in der Eisdiele, die ihm gehört, grüßen sollen. Als Hintergrund erzählte er uns, dass die beiden sich aufgrund eines Familienstreits seit drei Jahren nicht mehr gesprochen hatten. Das haben wir dann auch gemacht, der Vater hatte Tränen in den Augen." Natürlich hat sie dieses einschneidende Erlebnis nie vergessen.