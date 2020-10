Allgemein | STAR NEWS

Ehre für Claudia Schiffer: Unsterblich als Luxus-Barbie

DE German Stars - Mit diesem Geburtstagsgeschenk schließt sich ein Kreis: Ihre eigene Barbiepuppe weckte in Claudia Schiffer (50) schon in jungen Jahren das Interesse an der Mode. Heute kann die Deutsche stolz darauf sein, zu den legendären Supermodels zu zählen – und einer Luxus-Barbie Modell gestanden zu haben.

Claudia Schiffer freut sich über ihre Barbie

Nachdem sie am 27. August 50 Jahre alt wurde, was man ihr natürlich kein bisschen ansieht, gab es jetzt ein nachträgliches Geschenk aus dem Hause Mattel. Der Spielzeughersteller produzierte ihr zu Ehren eine Claudia-Schiffer-Barbie, ihrem ausgewachsenen Vorbild ähneln soll und ebenfalls in Designerkleidung gewandet ist. Claudia Schiffer wirkte unmittelbar an der Entstehung der Mini-Schiffer mit, und Donatella Versace und Olivier Rousteing vom Label Balmain kreierten zwei spezielle Barbie-Outfits für Claudias Ebenbild.

"Was für ein umwerfendes Geburtstagsgeschenk", freut sich Claudia Schiffer, die schon als Kind beim Spielen mit ihrer eigenen Barbie die Lust an der Mode für sich entdeckte. Jetzt ist sie selbst eine – und das Versace-Outfit, das die Puppe trägt, ist dem blauen Abendkleid mit Corsagentop nachempfunden, das Claudia in der Modenschau für die Saison Herbst/Winter 1994 auf dem Catwalk präsentierte.

Barbie in Versace und Balmain

Donatella Versace erinnert sich noch genau an diesen Moment und wie sie schon damals an eine Barbiepuppe denken musste, als sie Claudias Walk sah: "Als Claudia den Catwalk betrat, mit ihrem langen blonden Haar und dem Engelsgesicht, sah die ganze Welt sie als die personifizierte Barbie", erklärte Donatella. "Zwei starke Frauen, die keine Unterstützung brauchen, weil sie ihr Leben selbst in die Hand genommen haben."

Der zweite Look ist einem Balmain-Design für das Frühjahr 2016 nachempfunden: Ein besticktes Makramee-Top und ein langer Rock mit kunstvollen Ausschnitten. Auch Olivier Rousteing kann nur schwärmen: "Sie ist die Essenz eines Supermodels", erklärte er. "In all den Jahrzehnten hat sie Millionen inspiriert mit ihrem ureigenen Mix aus Selbstbewusstsein, Stil und Schönheit. Die Balmain-Kampagne, die wir mit ihr fotografiert haben, wir immer eine meiner liebsten Erinnerungen bleiben."

Wer jetzt jedoch hofft, eine Schiffer-Barbie für die eigene Sammlung erstehen zu können, wird leider enttäuscht sein, denn wie im echten Leben gibt es auch bei Barbie nur eine Claudia Schiffer, die eigens für den Instagram-Account @BarbieStyle geschaffen wurde. (Foto-Credit: Instagram - @barbiestyle)

