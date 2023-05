Allgemein | STAR NEWS

Ehe-Aus nach fast 20 Jahren: Kevin Costners Frau Christine reicht die Scheidung ein

DE Showbiz - Ihren 20. Hochzeitstag werden Kevin Costner (68) und seine Frau Christine Baumgartner (49) nicht mehr feiern. Am Montag (1. Mai) reichte die Designerin die Scheidung von dem Schauspieler ('Der mit dem Wolf tanzt') ein.

"Unüberbrückbare Differenzen"

Das Promi-Portal 'TMZ' hat Einblick in die Gerichtsakten erhalten, in denen die Antragstellerin offenbar "unüberbrückbare Differenzen" als Scheidungsgrund nennt. Sie hat keinen Unterhalt beantrag. Die Initiative ging offenbar von Christine aus, denn kurz nach Bekanntwerden des Scheidungsantrages ließ Kevin Costner ein Statement des Bedauerns verfassen, welches von 'Entertainment Tonight' veröffentlicht wurde. "Mit großem Bedauern sind Umstände jenseits seiner Kontrolle entstanden, die dazu geführt haben, dass Mr. Costner an der Auflösung einer Ehe teilnehmen muss", hieß es darin. Der Schauspieler bat darum, seine Privatsphäre und die seiner Familie zu respektieren.

Kevin Costners Loblieb auf Christine

Kevin Costner und Christine Baumgartner sind seit September 2004 verheiratet und haben drei Kinder im Alter von 15, 14 und 12 Jahren. Erst im letzten Jahr hatte der Hollywoodstar in einem Interview mit 'People' ein Loblieb auf seine Liebste gesungen: "Meine Frau macht Dinge, die total…es hilft einfach. Das Haus ist hübscher wegen ihr, alles ist wärmer wegen ihr. Da sind diese kleinen Dinge, die sie macht, und ich glaube, es ist die Kraft der Liebe." Diese Liebe für Kevin Costner scheint jetzt erloschen.

