Dwayne ‘The Rock’ Johnson: Traumhochzeit auf Hawaii

DE Showbiz - Sein Spitzname mag The Rock sein, doch hart wie Stein war Dwayne Johnson (47) sicherlich nicht, als er Ja zu seiner Liebsten sagte. Der Actionstar und Lauren Hashian (34) haben am Sonntag [18. August] auf Hawaii geheiratet.

Aloha JA!

Nur einen Tag später, am Montag, lässt Dwayne Johnson die Bombe auf Instagram platzen: Der Schauspieler postete ein Hochzeitsfoto, auf dem das glückliche Paar die Hände in den stahlblauen Himmel reckt und vor Freude bis über beide Ohren grinst.

Dazu schreibt The Rock: "Wir wollen. 18. August 2019. Hawaii. Pomaika'i (gesegnet)."

Während Lauren Hashian ein wunderschönes, mit Spitzen besetztes Brautkleid im Meerjungfrauen-Stil trägt, hat sich Dwayne 'The Rock' Johnson mit einer weißen Anzughose und einem weißen Hemd richtig schick gemacht.

Dwayne 'The Rock' Johnson im Patchwork-Glück

Wer lernen will, wie Patchwork funktioniert, muss bei Dwayne Johnson in die Lehre gehen.

Auf seinem Hochzeitsbild hat Dwayne neben seiner Frau seinen Produzenten und engen Freund Hiram Garcia getaggt. Hiram ist der Bruder von Dwaynes erster Frau Dany Garcia, mit der The Rock die 18-jährige Tochter Simone hat. Trotz Trennung im Jahr 2008 und neuem Glück blieben Dwayne und Dany so enge Freunde, dass sie bis heute seine Karriere managt – wie man an Filmhits wie 'Fast & Furious' und 'Jumanji' sieht, mit großem Erfolg.

Mit seiner frisch gebackenen Frau Lauren erzieht Dwayne 'The Rock' Johnson außerdem die dreijährige Jasmine und Tiana, die im April 2018 zur Welt kam.

