Dunja Hayali: Verrückter Zwischenfall im ZDF-Morgenmagazin

Als Dunja Hayali (44) am heutigen Morgen ihre Arbeit beim ‘ZDF-Morgenmagazin’ aufnahm, hätte sie wohl kaum damit gerechnet, dass diese Sendung zu einer Besonderheit werden sollte.

Früh morgens während einer Moderation betrat plötzlich eine fremde, verwirrt wirkende Frau die Bühne und zog die Moderatorin an der Schulter zurück. Verständlicherweise waren Hayali und ihr Kollege Andreas Wunn (44) zunächst überrascht, doch die Erklärung folgte prompt - zumindest mehr oder weniger.

"Lügenpressen, Lügenfresse oder was?!"

Schon die erste Frage der störenden Besucherin machte deutlich, worum es hier ging: "Müsst ihr uns eigentlich alle anlügen?" Eine besorgte Bürgerin also, die davon überzeugt ist, dass das ZDF, Hayali und Co. die sogenannte "Lügenpresse" seien. Deutlicher wurde es danach, als es aus dem Munde der Dame hieß: "Lügenpresse, Lügenfresse oder was?!"

Während die Störerin apathisch weiterstammelte und die Zuschauer im Studio offensichtlich mehr als verwirrt waren, reagieren die Moderatoren äußerst souverän. Wunn wollte zunächst dazwischen gehen, doch Hayali argumentierte dafür, die Frau zu Wort kommen zu lassen. Beide bieten der Frau ein Gespräch in der Nachrichtenpause an.

"Uns geht es gut"

Mittlerweile hat sich Dunja Hayali selbst zu den Vorfällen über Twitter geäußert. Zu einem offiziellen Statement des Senders fügte sie hinzu: "Danke an alle für den Zuspruch und Nachfragen. Uns geht es gut und wir sehen und morgen im #zdfmoma wieder. Schönen Tag allen!"

Im offiziellen Statement des Senders heißt es, dass es nach der Sendung ein Gespräch mit der Zuschauerin gab. So geht sinnvolles Krisenmanagement!

