Dua Lipa: Social Media ist an schlechten Tagen Gift

DE Showbiz - Dua Lipa (24) ist als Popstar auf Twitter und Instagram sehr aktiv, hält ihre Fans mit amüsanten wie ehrlichen Clips und Textnachrichten bei der Stange, damit die auch immer wissen, was im Leben und in der Karriere ihres Idols gerade so los ist. Die meisten Kommentare der Internetnutzer sind dabei positiv und unterstützend, doch natürlich gibt es immer mal wieder Trolle, die versuchen, Dua den Tag zu vermiesen.

Dua Lipa kann manchmal nicht wegschauen

Wenn die Musikerin sowieso schon einen schlechten Tag hat, ziehen sie solche Nachrichten noch mehr herunter. Gleichzeitig kann sie nicht anders, als sich das negative Feedback anzuschauen, wenn sie down ist, wie sie im Gespräch mit 'BBC Breakfast' zugab: "An manchen Tagen lese ich die Kommentare nicht. An anderen Tagen fühle ich mich vielleicht etwas verletzlicher als üblich und tauche dann ein. Es ist, als würde ich fast nach Dingen suchen, die ich nicht sehen will. Das liegt definitiv in der menschlichen Natur, das will ich auch gar nicht verstecken. Ich werde das definitiv nicht verstecken, weil ich allen sagen will, dass wir alle menschlich sind und dasselbe durchmachen."

Je weniger, desto besser

Dua Lipa hat aber auch gelernt und weiß, dass es besser ist, sich Social Media nur in kleinen Stücken zu Gemüte zu führen, um ihre Ängste nicht eskalieren zu lassen: "Social Media kann solch ein tolles Werkzeug sein. Es kann Spaß machen, Dinge zu teilen. Gleichzeitig ist es aber auch wie ein Nährboden für Hass und Angst. Die Menschen denken, sie könnten alle möglichen Sachen schreiben, weil sie sich hinter einem Monitor verstecken. Für mich ist daher wichtig, mir Social Media nur in kleinen Mengen zu Gemüte zu führen."

