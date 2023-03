Allgemein | STAR NEWS

„Du kriegst keinen Cent“: ‚Bares für Rares‘-Star Waldi Lehnertz über Facebook erpresst

DE Deutsche Promis - Ein Mal kann noch Zufall sein, aber drei Mal?! Walter Lehnertz, besser bekannt als Waldi, hat die Nase gestrichen voll von Facebook. Auf Instagram machte sich der 56-Jährige wütend Luft, denn sein Facebook-Account ist schon wieder gehackt worden.

"Das ist ja jetzt schon das dritte Mal"

Der Antiquitäten-Händler, einer der Publikums-Lieblinge der Trödel-Sendung 'Bares für Rares', warnte seine Fans: "Da ist wieder irgend so ein Bastard, der sich da wieder reingehackt hat. Alles, was da im Moment kommt, das ist nicht von mir." Man würde jetzt versuchen, die Seite wieder herzurichten. Dennoch überlegt sich der TV-Star mit dem Spitznamen 80-Euro-Waldi ernsthaft, dem Social-Media-Service von Mark Zuckerberg den Rücken zu kehren. Denn immer wieder gibt es Ärger mit Hackern, berichtet er: "Das ist ja jetzt schon das dritte Mal." Er hat einen bösen Verdacht: "Ich weiß nicht, ob die nicht nur die Leute schützen, die da auch Werbung machen, weil sie dann auch ein Schweinegeld verdienen."

Waldi Lehnertz will nicht zahlen

Waldi Lehnertz regt sich ganz besonders über die freche Masche der Hacker auf. Die haben sich nämlich per E-Mail gemeldet und Geld verlangt, um sein Profil wieder freizugeben. Doch der Star des ZDF Trödel-Dauerbrenners denkt gar nicht daran, zu zahlen. "Der will 1.800 Euro haben und dann will er meine Seite wieder frei machen." Dabei sollten die Erpresser erstmal Deutsch lernen, "denn ich kann kein Englisch." Und falls es immer noch niemand mitbekommen hat: "Du kriegst keinen Cent von Waldi!" Ganz klar: Mit sich feilschen lässt Waldi Lehnertz nur im TV bei 'Bares für Rares'.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Weitere Artikel