‘DSDS’ reloaded: Was Dieter Bohlen über die Show und seine Zukunft sagt

DE Deutsche Promis - Fast 20 Jahre lang war es Dieter Bohlen (67) ein Vergnügen, bei der RTL-Talentshow 'DSDS' nach jedem Auftritt den Daumen zu heben oder zu senken und so über die musikalischen Schicksale von hunderten von Kandidaten zu entscheiden. Seit RTL ankündigte, ohne ihn weitermachen zu wollen, hat Dieter sich aus der noch laufenden Staffel zurückgezogen – kurzfristig sprang Entertainment-Veteran Thomas Gottschalk (70) am Samstag für ihn ein.

Dieter Bohlen entspannt auf Mallorca

Während Thomas Gottschalk kurzfristig auf Dieters Jurysessel Platz nahm, sonnte sich der wegen Fußschmerzen krankgemeldete Bohlen auf Mallorca und chattete auf Instagram. 'DSDS' fand zum ersten Mal ohne ihn statt. All jenen, die ihn vermissten, versicherte er: "Ich bin hier und ihr werdet hier noch mehr von mir erfahren als bei DSDS." Auf die Frage, ob er selbst die Show gerade schauen würde, sagte er nur: "Keine Zeit gehabt. Musste eure Kommentare lesen." Und etwas wehmütig klingt er, als er schreibt: "Ich habe für diese Show immer alles gegeben."

Auf zu neuen Ufern

Während sich Dieter noch zu spöttischen Sprüchen über Gottschalk hinreißen lässt - "Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der hört ja sowieso nix" -, will er aber offenbar einen klaren Schlussstrich unter die Show ziehen, deren Gesicht er 19 Jahre lang war: "Ich guck nicht mehr", stellt er klar. Und auch der Song für den Sieger wird nicht aus Dieters Feder stammen oder von ihm produziert werden.

Stattdessen will der Poptitan sich neuen Projekten zuwenden – an Angeboten und Ideen mangelt es offenbar nicht: "Ich hab super viele Angebote bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht. Ich plane Großes, und ihr werdet von mir hören", versprach Dieter Bohlen.

Bild: Daniel Bockwoldt/dpa