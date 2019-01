Allgemein | STAR NEWS

Dschungelcamp: Wut nach Votingpanne

Felix van Deventer (22) und Sandra Kiriasis (44) mussten in die Dschungelprüfung, doch nach Hause musste niemand.

Das gab's noch nie bei 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!': Zwar wurden der Schauspieler ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') und die Bobfahrerin am Donnerstagabend [24. Januar] in die Dschungelprüfung geschickt, doch am Ende musste niemand das Camp verlassen. Während sich die verbleibenden sechs Dschungelbewohner über vier erbeutete Sterne freuen konnten, überschattete eine technische Panne das Voting. Es gab Serverprobleme bei der Auswertung, letztlich konnte keiner der verbleibenden Kandidaten rausgewählt werden. Die Fans schäumten und machten sich auf Social Media Luft: "Das wird ja langsam peinlich, RTL! Wieder die Kohle für‘s Voting kassiert und eine krude Ausrede geliefert, warum keiner fliegt? Kennen wir vom letzten Jahr und dem Jahr davor…" Andere sprachen gar von einem Fake. Doch der Rausschmiss eines weiteren Kandidaten ist damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Statt am Donnerstag wird den entsprechenden Teilnehmer jetzt einen Tag später das Schicksal ereilen, bevor es am Samstag für drei Kandidaten ins Finale geht. Als heiße Favoriten werden jetzt Peter Orloff (74) und Evelyn Burdecki (30) gehandelt. Der Schlagersänger spielte sich mit einer toughen Dschungelprüfung, bei der sogar Blut floss, in die Herzen der Fans. Derweil drückt RTL die Daumen, dass von nun an alles glatt läuft: Eine weitere Panne beim Voting würden die Fans dem Sender wohl so schnell nicht verzeihen.

