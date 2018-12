Allgemein | STAR NEWS

Dschungelcamp 2019: Wer gewinnt, verdient ein Vermögen

Der Dschungelcamp-Gewinner 2019 wird richtig absahnen.

Wer auch immer im kommenden Jahr die Fernsehkrone für sich gewinnen wird, darf anschließend mit einer atemberaubenden Summe wieder nach Hause fliegen. Denn zu der hohen Gage, die jeder Teilnehmer der deutschen Reality-Show sowieso schon erhält, erwarten den Sieger zusätzlich 100.000 Euro Preisgeld – da schmecken die ekelerregenden Speisen à la Känguru-Hoden-Fondue oder Blutegel-Eintopf doch gleich etwas weniger widerlich.

Ab dem 11. Januar 2019 werden Promis wie Leila Lowfire (25), Gisele Oppermann (30), Evelyn Burdecki (30), Doreen Dietel (44) und Sibylle Rauch (58) in den australischen Dschungel ziehen und sich voll und ganz ihrem Seelenstriptease widmen, wie schon viele deutsche Promis vor ihnen.

Ganz nebenbei müssen dann aber noch unzählige Prüfungen überstanden und Sterne gesammelt werden, damit kein einziger Camp-Bewohner am Hungertuch nagen muss und eventuell noch einen Nervenzusammenbruch erleidet, worüber sich aber wohl alle Dschungelcamp-Zuschauer sehr freuen würden. Und in der Tat steht einem Streit-Intermezzo eigentlich nichts im Weg: Potentielle Protagonisten eines sehr wahrscheinlichen Disputs werden wohl Bastian Yotta (42) und Currywurst-Liebhaber Chris Töpperwien (44), die kürzlich noch ordentlich Beef miteinander hatten. Bleibt nur zu hoffen, dass der bisher nicht geschlichtet wurde und am allbekannten TV-Lagerfeuern noch einmal so richtig Zunder fängt.

Sollte es aber nicht zum erhofften Zoff kommen, dann freuen sich sicherlich viele 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'-Fans über jede Menge emotionalen Ballast, der vor Ort abgeladen und in großer Runde ausgiebig ausdiskutiert wird. Eine, die viel zu erzählen haben könnte, ist die ehemalige 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatin Gisele Oppermann. Die heulte sich im Jahr 2008 von Folge zu Folge eine Runde weiter. Zur 'GNTM'-Siegerin hat es mit dem ständigen Gejammer dann doch nicht gereicht.

Wer letztlich als 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'-Gewinner/in der 2019-Sendung hervorgehen wird, erfahren die Zuschauer am 26. Januar 2019.

