Dschungel-Abenteuer: Wer will bei Jana Pallaske einziehen?

DE Deutsche Promis - Jana Pallaske (41) hat den idealen Ausgleich zum hektischen Berliner Stadtleben gefunden. Die Schauspielerin ('Fack ju Göthe') hat sich ein kleines Paradies im Dschungel auf einer asiatischen Insel eingerichtet.

Irgendwo im Dschungel

Die genaue Location ist ein Geheimnis — es sei denn, man bucht einen Urlaub bei Jana. Die ist nämlich jetzt unter dem Namen ShamaYana JEDi¥ESSauch als Schmamanin tätig und ist bereit, zahlenden Gästen den Weg zurück zur Natur zu zeigen. "Ich habe eine Naturverbundenheit, die Feen, Elfen, Schamaninnen und Hexen auch haben", erklärte der Star gegenüber 'Bild'. "Aber wir Menschen sind eben auch Naturwesen. Nur viele haben diese Naturverbundenheit verloren und sind sich ihrer damit verbundenen Kraft nicht mehr bewusst." Diese kann man mit einem Urlaub in Janas Urwaldparadies unter ihrer Leitung wiederherstellen.

Jana Pallaske zeigt den Weg

Es seien Potenziale, die jeder Mensch in sich hat, ist Jana überzeugt. Man müsse sie nur kultivieren: "Und das ist meine Aufgabe: in diesem Leben zu ermutigen, diese 'Natural Born Human Superheroes' wieder zu werden, die wir doch eigentlich von Geburt an sind." Billig ist das Dschungel-Abenteuer nicht — 'Bild' nennt einen Preis von 14.115 Euro für zwei Wochen.

Das Ganze sei allerdings für einen guten Zweck, versicherte Jana: "Mit den Einnahmen möchte ich unter anderem eine Stiftung finanzieren, bei der es um Recycling von Ozeanplastik und alternative Energieformen geht. Deswegen sind auch einige Retreats hochkarätiger dotiert." Wer sofort seine Koffer packen will, muss sich noch etwas gedulden, denn den "transformativen Rückzug in einem magischen Dschungelhaus" unter fachkundiger Leitung durch Jana Pallaske gibt es inklusive Feuerzeremonie erst nach der Pandemie.