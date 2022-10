Allgemein | STAR NEWS

Drew Barrymore: Seit sechs Jahren Single – und kein Sex

DE Showbiz - Sich selbst genug: Schauspielerin Drew Barrymore (47) beschrieb in ihrem Blog, wie schwierig es ist, nach einer Trennung wieder Fuß zu fassen und sich auf andere einzulassen.

"Ich musste viel lernen"

Die Amerikanerin trennte sich 2016 von Will Kopelman, aus der Ehe stammen die beiden Töchter Olive (10) und Frankie (8). Als alleinerziehende Mutter hat man schon genug zu tun, stelle der Hollywoodstar fest. "Seitdem ich alleinerziehend bin, war ich nicht mehr in der Lage, eine intime Beziehung zu führen", erklärte die zweifache Mutter. "Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, an mir selbst zu arbeiten und zu lernen, was es heißt, Eltern zu sein - etwas, das mir in meiner Kindheit nicht ganz klar war, und ich musste viel lernen. Ich war eingeschüchtert. Ich war triumphierend. Man hat mich gebeten, mich auf jede erdenkliche Weise zu bilden. Die Wahrheit ist, dass es für jede Familie und jeden Einzelnen anders ist, aber ich musste versuchen, meinen eigenen Weg zu finden." Und der war erstmal weg von Beziehungen.

Drew Barrymore war im Innersten erschüttert

Diese gewählte Enthaltsamkeit brachte ihr den Vorwurf ein, Sex zu hassen, aber das sei nicht der Fall. "Also, fürs Protokoll: Ich hasse Sex nicht! Ich bin nur endlich zu der Erkenntnis gelangt, dass Liebe und Sex einfach nicht dasselbe sind. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, eine ruhige Frau zu sein und kein bombastisches Partygirl." Die Partyzeiten fingen bei ihr ja schließlich früh an, mit elf Jahren hatte sie bereits ein Alkoholproblem. Kein Wunder, dass sie es jetzt langsam angehen will.

Außerdem hat sie die Trennung sehr mitgenommen: "Wenn man erwachsen wird und in einer Ehe mit Kindern lebt und denkt, dass man nur mit dieser einen Person für den Rest seines Lebens zusammen sein wird, und dann passiert das nicht? Das hat mich in meinem Innersten erschüttert, um es vorsichtig auszudrücken." Doch die Talkmasterin betonte, dass dies nicht bedeute, sie sei ohne Liebe. "Aber ich habe das Glück, dass ich in Sachen Liebe immer genug zu tun habe: Ich habe meine beiden Töchter, und zum ersten Mal in meinem Leben schließe ich auch die Selbstliebe mit ein." Und irgendwann klappt es bei Drew Barrymore auch wieder mit Beziehungen – da sollte sie die Hoffnung nicht aufgeben.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images